Amazon BOTTI di fine anno, solo coupon 70/80%: 6 bombe a (molto) meno di 40€

Approfitta dei coupon sconti di fine anno e fai un eccezionale affare su Amazon. Ho selezionato 6 prodotti in sconto solo dal 70% all’80%. Hanno tutti un prezzo inferiore a 40€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Approfittane al volo però: sono occasioni a tempo limitatissimo. Ricordati di applicare sempre l’offerta in pagina prima di completare l’ordine, proprio come nell’esempio sottostante. Pronto? Eccoli tutti!

Speaker wireless Bluetooth super robusto e resistente al con tatto con l’acqua. Audio limpido, volume alto e sconto del 75%: prendilo a 17,50€ invece di 69,99€.

Un bellissimo paio di auricolari Bluetooth con design semi in ear. Eleganti nel design, sono perdetti per ascoltare musica e parlare al telefono. Completi anche di controlli touch, li prendi con una riduzione del 77%: accaparrateli a 20,99€ invece di 70€.

Questo kit con ben 4 faretti solari con palo per il montaggio lo prendi a prezzo spettacolare. Ottieni illuminazione per il tuo giardino completamente gratis, grazie all’energia del sole. Risparmia adesso l’80%: prendi il set a 24€ invece di 120€.

Questo meraviglioso proiettore da soffitto è in grado di creare un’atmosfera unica, in qualsiasi momento. Ben 3 tipologie di luce e 27 effetti diversi. Prendilo con sconto dell’80%: portalo a casa a 19,99€ invece di 99,99€.

Il microscopio digitale è un vero e proprio spettacolo. Collegalo a smartphone e tablet Android oppure al PC e utilizzalo per fare nuove scoperte (utilizzando anche i vetrini in dotazione) oppure per lavoro, è perfetto per componenti di elettronica, ad esempio. Con lo sconto del 70%, lo porti a casa a 15,57€ invece di 51,90€.

Per finire, un prodotto utilissimo, che a questo prezzo è imperdibile. Un sistema di epilazione laser perfetto per uomo e donna. Un prodotto facilissimo da utilizzare per ottenere una depilazione a lunghissima durata, dimenticandoti dei peli. Risparmia l’80% e portalo a casa a un prezzo che non immagini: te l’accaparri a 38€ invece di 189,99€.

Hai scelto i tuoi coupon preferiti? Puoi risparmiare fino all’80% sfruttando queste occasioni a tempo super limitato. Sii rapido però per approfittarne e portare a casa questi interessanti prodotti a meno di 40€. Le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.