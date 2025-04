Amazon Blink Outdoor 4 ufficiale: videocamera smart con rilevamento potenziato

Amazon ha appena lanciato la nuova generazione della videocamera smart più amata dai clienti: si chiama Blink Outdoor 4 e puoi già ordinarla a partire da 79,99€, con spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

La novità più rilevante? Un sistema di rilevamento delle persone ancora più preciso, grazie al chip proprietario e a funzionalità avanzate che ti permettono di decidere quali notifiche ricevere e da quali zone della tua proprietà.

Una videocamera compatta, facile da installare e perfetta per tenere sotto controllo casa, giardino o qualsiasi area esterna. Blink Outdoor 4 è anche più sensibile, più definita anche con poca luce e ti permette di registrare clip in cloud grazie al nuovo Sync Module Core, incluso nel kit.

Il design è stato completamente rivisitato per essere ancora più elegante e resistente: si adatta perfettamente a ogni ambiente esterno ed è in grado di funzionare fino a due anni con due batterie AA. Se però desideri ancora più autonomia, puoi scegliere anche la versione con Battery Extension Pack e arrivare a ben quattro anni di durata!

Fra le funzioni più apprezzate spiccano:

Rilevamento di movimento migliorato con due zone selezionabili;

possibilità di collegare fino a 10 videocamere in contemporanea;

compatibilità totale con Alexa ed Echo Show;

opzioni di privacy avanzate tramite app, con zone escludibili dalla registrazione.

E per chi vuole ancora di più, Amazon offre anche l’abbonamento Blink Plus: condivisione illimitata delle clip, rilevamento persone potenziato, Live View estesa e accesso ai video in tempo reale. In più, acquistando ora, ricevi 30 giorni di prova gratuita per testare tutte le funzionalità premium.

Blink Outdoor 4 è disponibile da oggi in Italia, anche in kit combinato con il Battery Extension Pack a 99,99€. Non lasciarti sfuggire questa novità Amazon: sicurezza smart, personalizzabile e accessibile, direttamente a casa tua, ordinala adesso a partire da 79,99€!