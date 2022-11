Amazon, Black Friday ZERO sensi di colpa: 10 chicche a meno di 15€

Su Amazon ormai il Black Friday impazza. Offerte su tantissimi prodotti, di ogni tipo e categoria. C’è spazio anche per chi vuole fare shopping a zero sensi di colpa: dai un’occhiata a queste 10 chicche a meno di 15€. Una più utile e interessante dell’altra. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono stoltamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Campanello senza fili con ricevitore che si può posizionare fino a 300 metri di distanza. Semplicissimo da installare e dotato di ben 55 suonerie, puoi prenderlo a 14,44€.

Un ottimo caricatore rapido per iPhone, con adattatore da parete e cavo USB C/Lightning. Certificato MFi, quindi ufficialmente compatibile con i dispositivi Apple, a questo prezzo è un affare: prendilo a 13,59€.

Un praticissimo hub USB per smartphone, tablet e PC. Da una porta USB C puoi ottenere 4 ingressi USB A, ovvero di tipo standard. Io ce l’ho e l’utilizzo quotidianamente sul mio MacBook. Praticissimo, puoi portarlo sempre conte e utilizzarlo all’occorrenza. Spunta il coupon in pagina e prendilo adesso a 7€ appena.

Questa chiavetta USB 2 in 1 da 128GB è perfetta per il collegamento rapido a smartphone, tablet e PC. A disposizione hai un sacco di spazio per i tuoi file e – proprio grazie alle uscite USB A e USCB C – non saranno necessari adattatori per spostarti da un dispositivo all’altro. Accaparratela adesso a 10€ circa appena.

Un cavo USB C potentissimo, che arriva a supportare fino a 100W. Un prodotto intelligente, perfetto per la ricarica e l’alimentazione di qualsiasi dispositivo e anche per il trasferimento dati. La struttura è super robusta perché in corda di nylon mentre le estremità sono dotate di rinforzi in plastica. Grazie al display integrato, puoi mantenere sempre sotto controllo a quale wattaggio sta lavorando il cavetto. Prendilo adesso a 8,79€ appena.

Una coppia di lampadine smart WiFi di Tapo by TP Link, quindi di altissima qualità. Non serve alcun hub per funzionare. puoi gestire l’intensità luminosa come preferisci ed è perfettamente compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Bassissimo consumo energetico (massimo assorbimento di 8,7W). Naturalmente puoi gestirla senza alcun problema tramite applicazione per smartphone. La coppia la prendi a 14,99€ appena.

Questa catena luminosa composta da ben 240 LED è alimentata tramite pannello solare. Puoi posizionarla ovunque preferisci, tanto in giardino quanto in balcone. Nessun vincolo dei cavi. L’ideale per creare l’atmosfera di Natale in pochi minuti. Prendila adesso a 11€ circa appena.

Una mega scorta di batterie Varta di tipo “AA” (stilo). La scorta da ben 40 pezzi la prendi a 11,99€ appena adesso.

Questa bellissima, potente e compatta torcia è l’ideale da avere sempre con sé per illuminare in caso di emergenza. Regolabile su quattro modalità differenti, è dotata di batteria ricaricabile: non dovrai mai comprare quelle di sostituzione. Prendila adesso a 11€ circa appena.

Per finire, questo kit 32 in 1 di Bosch Professional – custodito in una robusta custodia di protezione – a poco più di 10€ è un affare. Un sacco di inserti universali per i tuoi lavori di fai da te. Montali senza problemi sul tuo manico o avvitatore e completa le operazioni in pochi secondi. Eccellente materiale di costruzione, mini prezzo: completa l’ordine al volo per prenderlo a 10,90€.

Hai scelto la tua chicca Amazon del Black Friday? Shopping economico ed a zero sensi di colpa: questi utili prodotti costano tutti meno di 15€, finché le promozioni sono attive. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.