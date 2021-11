Black Friday Amazon: sciopero nazionale dei corrieri il 26 novembre

Sciopero dei corrieri per il Black Friday di Amazon atteso per il 26 novembre. A deciderlo è stato Michele De Rose, segretario nazionale della sigla Filt Cigl tramite un lungo post pubblicato su Facebook: “Alla base dello sciopero c'è la richiesta di abbassare carichi e ritmi di lavoro, divenuti insostenibili, nonché quella di diminuire l'orario settimanale dei driver.“

La mobilitazione decisa dal segretario nazionale interesserà più di 12 mila corrieri dipendenti delle aziende iscritte ad Assoespressi a cui si aggiungono anche i 3-4 mila stagionali richiamati per soddisfare il picco delle domande atteso durante il Black Friday.

Black Friday di Amazon a rischio per via dello sciopero dei corrieri

Ogni singolo corriere, infatti, arriva facilmente a consegnare più di 200 pacchi al giorno, con 130-140 fermate in media per 8-9 ore di lavoro senza pause o rallentamenti. Per i sindacati si tratta di una condizione assolutamente inaccettabile: a tal proposito si chiede di diminuire le 44 ore settimanali a 42 e poi a 39. “Occorre anche dare continuità occupazionale a tutto il personale, in occasione dei cambi di appalto e di contratto, ridurre la responsabilità sui fattori in casi di danni e franchigie, aumentare il valore economico della trasferta e introdurre il premio di risultato – sottolinea De Rose. È infine necessario garantire la normativa sulla privacy, la gestione dei dati ed il controllo a distanza, escludendo ogni ripercussione di carattere disciplinare.”

Amazon non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma è ipotizzabile che lo sciopero dei corrieri per il Black Friday di Amazon causerà non pochi disagi all'azienda e anche ai clienti.