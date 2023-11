Amazon Black Friday in ANTICIPO: 2X1 su Echo Show 5 ed Echo Pop

Amazon non perde tempo e anticipa qualche chicca del Black Friday 2023. Protagonisti, in questo momento, gli eccellenti Echo Pop (lo smart speaker) ed Echo Show 5 di ultima generazione (smart display).

Grazie a uno speciale codice sconto, puoi usufruire di un vero e proprio 2X1: uno lo paghi, l’altro è gratis. Non solo questo, però: addirittura, lo smart speaker è anche in gran sconto! Continua a leggere per scoprire come approfittare della promozione!

Echo Show 5: come sfruttare il 2X1

Lo spettacolare smart display di ultima generazione, con ampio schermo ad alta visibilità e videocamera integrata, puoi prendere 2 unità a 109,99€ invece di 219,98€. Ecco come fare:

metti 2 unità nel carrello;

prima di completare l’ordine, applica il codice “ECHOSHOW5”.

“ECHOSHOW5”. il prezzo finale sarà dimezzato in automatico.

Echo Pop in sconto e con 2X1

Uno smart speaker di ultima generazione, che è anche icona di stile e di design. Bellissimo da vedere, è l’ideale per avere Alexa in ogni ambiente. A sorpresa, oltre al 2X1, per questo prodotto è attivo anche uno sconto del 36%! Di conseguenza, potrai portare a casa ben 2 unità di prodotto a 34,98€ invece di 109,98€.

Per approfittarne, segui questi step:

metti 2 unità di prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, applica il codice “ECHOPOP”;

“ECHOPOP”; il prezzo scontato sarà visualizzato in automatico.

Non perdere l’occasione di fare ottimi affari con l’anticipo del Black Friday 2023! Ti ricordiamo che su Amazon è già attiva la sezione dedicata all’evento: sconti folli dal 17 al 27 novembre.