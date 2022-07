Amazon, BAZAR esclusivo: 5 prodotti in sconto fra il 70% e l'80%

Il momento è perfetto per fare shopping a cuor leggero su Amazon. Con questi prodotti in sconto fino all’80% puoi fare eccellenti affari spendendo pochissimo. Non solo, su ognuno di loro godi di spedizioni super rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime.

Dai un’occhiata a tutte le occasioni e scegli le tue preferite: costano meno che al bazar. Dovrai essere rapido però perché la disponibilità è super limitata.

Amazon: promo assurde fino all’80%

Auricolari Bluetooth con design semi in ear ed elegante case di ricarica. Impermeabili e dotate di controlli touch. Li porti a casa a 11,99€ invece di 39,99€.

Aspirapolvere senza fili potente e compatto, perfetto per casa e per l’auto. Lo prendi a 20,99€ invece di 69,99€.

Coppia di luce da notte con sensore crepuscolare e sensore di movimento. Dotata di batteria ricaricabile, il kit con due pezzi te l’accaparri a 4,19€ invece di 20,99€.

Divertente mini proiettore di luci per feste e serate a tema. Super compatto, sta in palmo di mano e crea subito l’atmosfera. Lo prendi a 4,39€ invece di 21,99€.

Una lampada frontale potentissima dotata di custodia. Fino a 5000 lumen di potenza luminosa e resistenza al contatto con l’acqua. Adesso la porti a casa a 6,90€ invece di 22,99€.

Visto che super occasioni ci sono su Amazon? Non perdere l’occasione di fare assurdi affari con questi prodotti in sconto dal 70% all’80%. Ricorda: le spedizioni sono super rapide e gratuite, ma – per approfittarne – è necessario spuntare sempre il coupon in pagina, se ancora disponibile. Sii rapido, ogni promozione è a tempo limitato o fino a esaurimento delle scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.