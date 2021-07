Cosa serve per poter avere ancora di più dal tuo smartphone? Piccoli accessori e un po’ di ingegno. Il dispositivo che ti racconto oggi costa poco più di 1€ su Amazon, ma ti permette di aggiungere una vera e propria porta USB al tuo device. Potrai collegare tastiere, memorie esterne, mouse e perfieriche di vario genere. Un gioiellino, che porti a casa quasi gratis con spedizioni ultra economiche.

Amazon: 1€ e lo smartphone vola, assurdo

Come avrai intuito, mi riferisco a un cavetto OTG compatto, che ha un compito banalissimo, quanto utilissimo. Infatti, se il tuo smartphone (o tablet) ha un ingresso USB C, basterà collegare questo dispositivo e si trasformerà subito in una porta USB standard.

Come ti ho anticipato, questo è sufficiente per aprirti un mondo di possibilità. Ad esempio puoi collegare periferiche come mouse e tastiera. Ancora, puoi attaccare una chiavetta, un hard disk esterno. Tantissime possibilità, insomma.

La cosa più interessante, è che questo dispositivo – ancora poco conosciuto e sfruttato – ha un costo irrisorio adesso su Amazon: te lo accaparri a 1,16€ e anche le spedizioni, seppur non rapide, sono super economiche (1€ appena).

Approfittane subito, normalmente il prezzo è più alto e – soprattutto – a disposizione in sconto ci sono pochi pezzi. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

