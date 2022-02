Amazon, BANCARELLA TECH weekend: 5 prodotti a meno di 3€

Shopping terapeutico a bassissimo prezzo su Amazon. Come? Con la bancarella tech! Oggetti super economici, ma perfettamente funzionanti, che non ti aspetti. Dai un'occhiata alla mi selezione di 5 dispositivi a meno di 3€.

Amazon: bancarella tech del weekend

Una piccola selezione di gadget che di certo non ti aspetteresti mai di pagare così poco. C'è di tutto e il prezzo è ridicolo. Non aspettarti naturalmente device top di gamma, sarebbe impossibile, ma comunque porti a casa tecnologia funzionante a cifre irrisorie.

Uno speaker wireless Bluetooth super compatto e di design a 2,99€ (spedizioni di 2,80€) con. Non manca il supporto alle microSD e al collegamento tramite jack aux.

Una dispositivo per portare il Bluetooth dove non c'è a 2,60€ (spedizioni 1€). Perfetto per l'autoradio della macchina, ma anche per delle casse che non sono smart.

Un praticissimo hub USB di design per passare da una a quattro porte. Super pratico e utile, lo prendi a 2,70€ con spedizioni gratis.

Una particolarissima chiavetta USB da 16GB, perfetta per gli amanti della musica o dei gadget particolari. Una chitarra in miniatura, che porti a casa a 2,91€ con spedizioni gratis.

Un praticissimo sistema di ricarica per auto a doppio ingresso USB, che prendi a 1,94€ con spedizioni di 1€. Un ottimo affare.

Visto? C'è del magico alla bancarella tech su Amazon, versione weekend. Prodotti a meno di 3€ e in molti casi spedizioni gratis o estremamente economiche. Il momento di fare shopping senza sensi di colpa è adesso!