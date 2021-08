Torna la bancarella tech di Amazon. Tutta nuova, questa settimana è dedicata al rientro a scuola e lavoro: la tecnologia che più ti servirà, a meno di 10€. Le spedizioni sono sempre assolutamente gratis. Scegli quello che più ti piace, ma sii rapido: sono prodotti che – a questo prezzo – hanno scorte che durano pochissimo.

Amazon, la bancarella tech per il ritorno a scuola e lavoro

Una serie di prodotti, tutti al di sotto dei 10€, che sono assolutamente indispensabili per affrontare il rientro a scuole a lavoro. Eccoli tutti.

Un paio di auricolari true wireless per ascoltare musica sui mezzi, in pausa pranzo oppure per parlare al telefono. Belli e con una custodia spettacolare, li prendi a circa 8€.

Se non sei un gran amante degli auricolari TWS, allora un modello Bluetooth, ma con cavo che unisce le cuffiette, potrebbe essere la soluzione. Costano davvero pochissimo e sono comodissimi con il loro supporto da collo: li trovi a circa 6€.

Questo gioiellino, lo metti alle chiavi – ma anche allo zaino o alla borsa del PC – lo configuri con l'applicazione per smartphone e stai pur sicuro che non perderai (o dimenticherai) più i tuoi effetti personali. Se ti allontani troppo dal tracker, lo smartphone ti invia insistenti notifiche per ricordartelo. Super utile, lo prendi a 9,99€.

Uno smartband è sempre utile, lo è ancora di più per dare un'occhiata alle notifiche quando non c'è possibilità di prendere il telefono dalla tasca. Questo gioiellino è molto simile a modelli più costosi della concorrenza ed è ricco di funzionalità: salute, notifiche e sport a portata di polso. Lo prendi a 8€ circa con spedizioni gratis.

Un powerbank da 15.000 mAh: quanto può tornarti utile un gioiellino come questo non devo nemmeno raccontartelo. Ricarichi i tuoi dispositivi ovunque e – grazie alla batteria super ampia – fai sempre il pieno di energia. Questo modello lo prendi a prezzo sensazionale: 9,99€ appena.

E cosa c'è di meglio di un cavo 3 in 1, con tutte le uscite principali, da abbinare a un powerbank? Con questo cavo, super robusto e resistente, hai sempre a disposizione porta Lightning, USB C e microUSB: non puoi sbagliare cavo. Il prezzo? 5,94€ appena ed è anche super colorato.

Per rilassarsi un po', la musica è sempre un'ottima soluzione. Se arriva da un dispositivo molto bello sotto il profilo estetico è ancora meglio. Esattamente come questa cassa Bluetooth in stile retrò: la porti a casa a 9,89€ appena adesso.

Una chiavetta USB con ben 32GB di storage interno, che ti permetterà di spostare velocemente documenti fra smartphone, tablet, PC e non solo. Comodissimo, questo gioiellino dispone di porta USB A (standard) e USB C per connessione diretta allo smartphone. La prendi ad appena 8,98€.

Se hai già un hard disk, oppure una memoria esterna, che sei solito usare. Puoi prendere un adattatore USB OTG (On The Go) per poterla collegare al suo smartphone. Come? Inserisci l'uscita USB C nel tuo smartphone e – subito – avrai una nuova porta USB standard per poter collegare quello che vuoi al tuo smartphone: dalle chiavette ai mouse, come fosse un vero e proprio PC. Il pacco con ben due adattatori all'interno lo prendi a 4,99€ adesso.

Questo gadget è una chicca, che ora costa pochissimo ma – appena inizierà a fare un po' freddo – avrà un prezzo ben più elevato. Perché? Beh, un comodissimo cappello, che integra un paio di auricolari Bluetooth: perfetto per ascoltare musica (o parlare al telefono) tenendo la testa al caldo. Questo gioiellino lo porti a casa a 8,99€ appena adesso.

Visto quante cose utili ci sono nella bancarella tech di Amazon dedicata al ritorno a scuola e lavoro? Le altre chicche, le migliori offerte, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone