Amazon: BANCARELLA TECH irresistibile (tutto a meno di 0,50€)

Mai andato a scavare nei meandri di Amazon? Sai che ci sono occasioni che ti permettono di portare a casa prodotti a prezzo ridicolo, quasi gratis. Ad esempio, le occasioni di questa bancarella tech costano tutte meno di 50 centesimi di euro: praticamente, sostieni solo le spese di spedizioni. Scegli il tuo prodotto preferito.

Amazon: bancarella tech super, tutto e mano di 0,50€

Una serie di occasioni, pensata per permetterti di toglierti uno sfizio spendendo pochissimo. Pochi centesimi, in pratica investi solo nelle spedizioni.

Il primo gadget lo prendi a 0,29€ (spedizioni 3,59€): si tratta di una lampadina con attacco E27, sistema a LED RGB e possibilità di gestione piena attraverso il telecomando in dotazione.

Il secondo prodotto lo porti a casa a 0,39€ (spedizioni di 1,99€): un caricatore super portatile a 3 porte, con supporto alla ricarica rapida.

Il terzo gadget costa sempre solo 0,39€ (spedizioni di 2,99€): si tratta di un altro sistema di ricarica, ma per la tua auto. Ricarica veloce, due ingressi USB e display LED per leggere il voltaggio.

Il quarto prodotto costa solo 0,49€ (spedizioni di 2,49€): si tratta di un dispositivo che ti permette di portare il Bluetooth dove non c'è, ad esempio in auto oppure a un paio di casse che suonano bene, ma non hanno la connessione wireless.

Il quinto gadget costa appena 0,29€ (spedizioni di 3,99€) ed è un'utilissima luce da testa, ne ho una uguale ed è utilissima; lo so perché ne possiedo una, che uso per spostarmi negli angoli bui del giardino quando porto fuori il cane.

Il sesto prodotto lo prendi a 0,29€ (spedizioni di 3,99€) ed è un ottimo mouse wireless, super compatto e portatile. Bello e di design, in dotazione c'è una chiavetta, perfetta per collegarlo a al PC e usarlo senza il vincolo dei cavi.

Il sesto gadget costa appena 0,49€ (spedizioni di 1,99€) ed è perfetto per ampliare il potenziale del tuo smartphone. Lo inserisci nella porta USB C del tuo device e – immediatamente – hai a disposizione una vera porta USB per collegare tutto quello che vuoi. Mouse, tastiera, fotocamere, hard disk, memorie esterne e non solo.

L'ultima occasione costa solamente 0,19€ (spedizioni di 3,99€) ed è un caricatore ultra rapido, con ben 4 porte USB e diversi sistemi di sicurezza.

Visto che occasioni nascoste ultra economiche puoi trovare alla bancarella tech di Amazon? Non dimenticare che tutte le altre super offerte le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.