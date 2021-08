Le occasioni e gli affari che puoi fare su Amazon sono assurde. Divertiti a dare un'occhiata a questi gadget tech, che prendi praticamente gratis: costano tutti meno di 10 centesimi di euro. Anzi, la maggior parte costa 0,01€. Praticamente, paghi solo la spedizione (che è sempre super economica).

Amazon: 10 gadget tech quasi gratis

Occasioni, sfizi, dispositivi interessanti e utili. Dai un'occhiata e scegli il prodotto che più ti piace: il tuo affare lo fai adesso.

Prodotto 1 a 1 centesimo: mouse senza fili super compatto, che puoi portare ovunque e collegare a PC e non solo.

Prodotto 2 a 1 centesimo: un altro mouse senza fili, questa volta con un look più aggressivo, super bello e compatto.

Prodotto 3 a 9 centesimi: un bel supporto per auto, che ti permetterà di tenere lo smartphone ben saldo mentre sei in auto. Super minimal, fa la sua figura ovunque.

Prodotto 4 a 1 centesimo: uno sdoppiatore di porte USB compatto, da una passi a tre porte.

Prodotto 5 a 9 centesimi: una chicca, un guscio di power bank dove inserire fino a 6 batterie (tipo 18650); la completi tu e impari come sono fatti questi gadget; il guscio ha tutto quello che serve, inclusa una torcia.

Prodotto 6 a 1 centesimo: un comodissimo lettore MP3 ultra portatile, con batteria integrata. Inserisci una memoria con la tua musica (una microSD) e sei pronto.

Prodotto 7 a 1 centesimo: gestisci le porte USB separatamente; ne hai 4 in più a disposizione e le accendi separatamente.

Prodotto 8 a 9 centesimi: una vera chicca, un purificatore d'aria per auto, che metti nella porta accendisigari a – in un attimo – l'aria sarà più pulita e i cattivi odori spariranno.

Prodotto 9 a 1 centesimo: un supporto da tavolo snodabile per alloggiare il tuo smartphone, super snodabile, lo sposti e lo pieghi come preferisci.

Prodotto 10 a 1 centesimo: un paio di auricolari in ear a cavo, perfetti per chi non desidera usare il Bluetooth, ma preferisce la stabilità della connessione a cavo.

Visto quanti gadget tech a meno di 10 centesimi puoi trovare su Amazon? Le altre super occasioni le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

