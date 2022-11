Amazon ANTICIPA il Black Friday: iPad Air (2022) scontato di 90€

Fra poche ore partirà ufficialmente la settimana del Black Friday. Gli sconti saranno all’ordine del giorno su Amazon e in tutti gli store, fisici e non solo. Noi ci focalizzeremo quasi esclusivamente sul portale di Jeff Bezos e adesso, nel nostro giro serale sul sito alla ricerca di offerte dell’ultimo minuto, scopriamo che iPad Air (2022) si trova a soli 699,00€ al posto di 789,00€. Capirete bene che si risparmiano così 90€ sul prezzo di listino, circa l’11%, in poche parole.

Vi ricordiamo che il tablet è arrivato sul mercato pochissimi mesi fa (è stato presentato durante il keynote di marzo 2022) e dispone del processore Apple Silicon M1 nonché di un design ereditato dal modello Air del 2020. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon stessa e questo vi consentirà di usufruire di una doppia garanzia. Da un lato troviamo quella di Apple, dall’altro quella dello store che dura due anni e per qualsiasi problematica troverete dei tecnici esperti pronti ad aiutarvi tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte.

iPad Air (2022): i vantaggi non finiscono qui

Il portale vi darà anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis oppure con il sistema interno al sito (se lo avete già attivate). Potrete anche restituire il gadget fino al 31 gennaio 2023 in maniera del tutto gratuita.

iPad Air (2022) è un device potentissimo, dotato del SoC desktop Apple Silicon di prima generazione che abbiamo in alcuni Mac nonché nei tablet Pro del 2021. Gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, ha un meraviglioso pannello laminato e un frame in alluminio riciclato. C’è una singola fotocamera sul posteriore e una selfiecam HD con Center Stage davanti. A 699,00€ non potete lasciarvelo sfuggire; le offerte del Black Friday iniziano ancora prima della mezzanotte. Lo farete vostro?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.