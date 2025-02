Amazon annuncia la sua partnership con Cortilia: cosa cambia adesso

Amazon, la famosa piattaforma e-commerce, ha annunciato ufficialmente la sua nuova partnership con Cortilia. Quest’ultima è un’azienda che dal 2011 ha innovato lo shopping online affermandosi come primo mercato agricolo online. Grazie a questa mossa il settore alimentare è stato protagonista di una svolta importante nella vendita al dettaglio.

La strategia di questa realtà è stata quella di unire produttori locali di qualità a clienti che cercano non solo la comodità dell’acquisto online, ma un acquisto più consapevole. Infatti, oltre a un servizio di acquisto e consegna efficienti, Cortilia offre su tutti i suoi prodotti una tracciabilità completa. Ora siamo davanti a un’ulteriore svolta per il mercato.

Russell Jones, Responsabile Globale Grocery Partnership di Amazon, ha spiegato: “La collaborazione con un partner di fiducia come Cortilia riflette la nostra volontà di offrire ai clienti un’esperienza di acquisto sempre più ricca e stimolante. Cortilia è sinonimo di qualità e autenticità e offre una gamma di specialità alimentari selezionate con cura che, partendo dal fresco, si è evoluta fino a diventare un marchio di prodotti essenziali per la spesa quotidiana. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Cortilia su amazon.it/supermercato e di far conoscere la sua eccezionale offerta a un numero sempre più ampio di famiglie”.

Le novità della partnership Amazon – Cortilia

Al momento, la partnership Amazon – Cortilia permetterà a tutti i clienti che si trovano nelle zone di Milano, Roma, Torino e Bologna, di effettuare acquisti dalla pagina dedicata del sito e ricevere la spesa in giornata. Tutti i clienti con servizio Prime attivo possono ricevere l’ordine addirittura entro un’ora dalla conferma.

Andrea Colombo, CEO di Cortilia, ha commentato: “Ciò che accomuna Cortilia e Amazon è l’impegno nel garantire a tutti i clienti un’esperienza d’acquisto di qualità. Abbiamo chiuso il 2024 registrando una notevole crescita sia nelle vendite, sia nel numero di clienti consentendo un’accelerazione nello sviluppo della nostra azienda. Per noi questa collaborazione rappresenta innanzitutto l’opportunità di offrire l’eccellenza dei nostri prodotti e servizi a tutti i clienti di Amazon, ma anche un riconoscimento importante per i progressi compiuti finora e una base per una futura espansione”.