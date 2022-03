Amazon Alexa presenta il progetto "Donna del giorno"

Alexa non smette di stupire e, di volta in volta, offre ai suoi numerosi utenti la possibilità di vivere particolari eventi e ricorrenze sotto un diverso e più entusiasmante punto di vista.

L'assistente vocale di Amazon, con l'avvicinarsi dell'8 marzo, ha deciso di mettere la donna al centro dall'attenzione e di offrire storie e racconti con protagoniste le personalità italiane che più si sono distinte nel tempo.

Alexa festeggia la giornata internazionale della donna

Per celebrare la giornata internazionale della donna, Amazon Alexa ha scelto di presentare il progetto “Donna del giorno”, la nuova iniziativa creata allo scopo di festeggiare le donne tutto l’anno, attraverso le coinvolgenti storie delle eccellenze femminili italiane.

Dall’8 marzo in poi, ogni giorno, l’assistente vocale Alexa racconterà le storie delle donne che in Italia si sono distinte nel proprio campo, tra cultura, scienza, tecnologia, spettacolo e sport, rivestendo un ruolo importante nella storia e nella società, come Margherita Hack e Bebe Vio.

Per festeggiare le donne tutti i giorni, i clienti potranno chiedere “Alexa, qual è la donna del giorno?” e godersi le incredibili storie al femminile di tutte coloro che, negli anni, sono riuscite a lasciare un segno tangibile nel panorama rosa italiano.