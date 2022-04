Amazon Alexa e Prime Video DOWN il 27 aprile: che succede?

Sembra che in questi minuti, nella serata del 27 aprile 2022, ci siano malfunzionamenti legati ad Amazon Alexa e Prime Video, che a tratti risultano down. Aumentano le segnalazioni su Downdetector. Neanche noi siamo in grado di utilizzare i nostri smart speaker. Ecco cosa succede.

AGGIORNAMENTO ore 22.09: il malfunzionamento sembra rientrato da pochi minuti.

Amazon Alexa e Prime Video down: ecco cosa succede

Ci siamo resi conto direttamente die malfunzionamenti, quando i nostri smart speaker hanno iniziato a restituire – una volta chiamati – un messaggio d’errore legato alla connessione a Internet.

La colpa sarebbe del router wireless, secondo l’analisi dell’assistente vocale, ma è bastato poco per appurare che la connessione a Internet, in realtà, era perfettamente funzionante. Da un veloce controllo su Downdetector, abbiamo potuto appurare che le segnalazioni per lo stesso problema erano già parecchie per la serata del 22 aprile 2022.

A ulteriore conferma, su Twitter ci sono i primi post con l’ormai celebre hashtag “#alexadown”. Allo stesso modo, sembra che ci siano dei malfunzionamenti anche con Prime Video, che però noi non abbiamo sperimentato. Il noto sito di segnalazioni, mostra un grafico in impennata anche per il servizio di contenuti video on demand.

Non è ancora chiaro cosa stia succedendo e cosa ci sia dietro il malfunzionamento, che potrebbe anche essere limitato a una manciata di utenti (fra i quali sicuramente ci siamo anche noi). Infatti, leggendo i commenti alle segnalazioni su Downdetector, ad avere problemi sarebbero solo gli utenti con connessione a Internet fornita da TIM (che abbiamo anche noi).

Ad ogni modo, se hai notato lo stesso tipo di problema, puoi stare tranquillo: il problema non è la tua connessione (o almeno non è un malfunzionamenti della connessione in generale), è Alexa a essere down in questi minuti e potrebbe essere per colpa della rete TIM, che nella giornata di oggi ha creato problemi anche con altri servizi.