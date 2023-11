Amazon Alexa CROLLA a soli 17€: OFFERTA PAZZESCA

Hai sempre sognato di utilizzare l’assistente vocale Amazon Alexa? Grazie all’offerta sull’Echo Pop a soli 17,00€ invece di 54,99€ potrai farlo. Si tratta di un ottimo sconto del -50%!

Amazon Echo Pop: Alexa al minor prezzo disponibile!

Con le sue dimensioni compatte e il suono davvero corposo, riuscirai a inserire questo Amazon Echo Pop in stanze da letto e spazi più ridotti. Con Echo Pop, la tua voce diventa letteralmente il telecomando dato che potrai chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita, audiolibri o podcast dai servizi più noti come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri. Puoi anche collegare facilmente il tuo smartphone via Bluetooth per diffondere la musica in ogni angolo della stanza.

Trasforma ogni stanza in un ambiente smart sfruttando la tua voce o l’app Alexa per gestire dispositivi smart compatibili, come prese e luci, rendendo la tua casa più intelligente e efficiente. Tra le varie funzioni, puoi chiedere ad Alexa di impostare un timer, controllare le previsioni del tempo, leggere le ultime notizie, riordinare gli essenziali, fare chiamate, rispondere alle tue domande e molto altro.

Adattare Alexa alle tue esigenze è semplice con le Skill compatibili di Echo Pop. Puoi sfruttare queste Skill per riprodurre suoni rilassanti, sfidarti su temi musicali o personalizzare l’esperienza in molti altri modi. La tua privacy, poi, è al sicuro dato che Alexa inizia ad ascoltare solo quando il tuo Echo sente la parola di attivazione “Alexa”, evidenziata dall’indicatore luminoso blu. Inoltre, Echo Pop è dotato di un pulsante dedicato per disattivare i microfoni quando vuoi.

Non perdere quest’opportunità e fai tuo lo speaker Amazon Echo Pop con Alexa a soli 17,00€ invece di 54,99€.

