Il nuovo “volume adattivo” di Amazon farà parlare Alexa più forte: quando il dispositivo rileverà un rumore di fondo fastidioso o rumoroso, in buona sostanza, alzerà la voce in autonomia.

Alexa alza la voce

Amazon starebbe lavorando per risolvere una problema frustrante con gli altoparlanti domestici intelligenti, introducendo una funzione chiamata “Volume adattivo”. La feature farà parlare Alexa più forte, se rileva che l'utente si trova in ​​un ambiente rumoroso.

Secondo la società, la modalità ha lo scopo di garantire che l'utente possa sentire chiaramente le risposte di Alexa su qualsiasi rumore di fondo (come il suono di una lavastoviglie, le persone che parlano o la musica riprodotta su un altro dispositivo).

Amazon – che afferma che la funzione è al momento solo disponibile per i clienti statunitensi – racconta che è possibile attivare la funzionalità dicendo “Alexa, attiva il volume adattivo”.

Al momento, la compagnia americana non ha rivelato se il “Volume adattivo” può anche far parlare Alexa a voce più bassa, se non rileva alcun rumore ambientale. Tuttavia, ricordiamo che l'assistente vocale contempla da tempo una “modalità sussurro”, che può far rispondere Alexa con una voce più morbida quando l'utente le sussurra i comandi.

Vale la pena ricordare che non è la prima volta che un assistente intelligente adotta la funzionalità di volume adattivo: l'Ambient IQ di Google Nest promette, infatti, di fare qualcosa di simile per i contenuti vocali o le risposte dell'assistente.

