Amazon ABBATTE il prezzo: motosega, 2 batterie e accessori a 35€ (-40%)

La tua nuova motosega compatta e potente, con ben 2 batterie in dotazione, la prendi a prezzo sensazionale da Amazon in questo momento. Con lo sconto del 40%, hai la possibilità di portarla a 35€ circa appena con spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine. La ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

La sua forza principale sta nel fatto che è equipaggiata con un potente motore brushless da 850W che offre una elevata potenza di taglio senza intoppi. Con una velocità della catena di 10 m/s, riesce a tagliare tronchi di circa 4 pollici di diametro in soli 8 secondi, come se stesse tagliando il burro. È una vera e propria alleata preziosa per i tuoi lavori di giardinaggio e potatura.

Il kit include 2 batterie agli ioni di litio da 2.0Ah, garantendo un’autonomia prolungata. L’indicatore di batteria ti avviserà dello stato di carica residuo, così da non rimanere mai a corto di energia durante l’utilizzo. Inoltre, la luce LED si accende automaticamente per illuminare la zona di lavoro anche in condizioni di scarsa luminosità.

Naturalmente, è dotata di molteplici sistemi di protezione per la tua incolumità. Il deflettore di protezione superiore ruotabile di 120°, le 2 catene di alta qualità, l’impugnatura ergonomica antiscivolo e il blocco di sicurezza dell’interruttore ti permetteranno di lavorare in tutta tranquillità.

Pesando solo 1,25 kg, è facilmente manovrabile con una sola mano senza affaticarsi. Le sue dimensioni ridotte la rendono ideale per raggiungere zone difficili, come tra i rami degli alberi o nei cespugli, dove le motoseghe tradizionali più grandi non possono accedere. Potrai utilizzarla comodamente in giardino, in casa, in campeggio o ovunque tu ne abbia bisogno.

Nella confezione troverai tutto l’occorrente per iniziare subito a lavorare: la motosega, 2 batterie, 2 catene di ricambio, un caricabatterie, una bottiglia d’olio, un cacciavite e una pratica custodia per il trasporto. Avrai tutto ciò che ti serve per affrontare qualsiasi tipo di lavoro di potatura e giardinaggio in modo efficace e sicuro.

Approfitta al volo dello sconto Amazon del 40% e prendi tutto a 35€ circa appena, se la promozione non è già finita. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.