Un tablet che possa tornarti utile per studio e lavoro non deve necessariamente costare uno sproposito. Puoi averne uno che risponda correttamente alle tue esigenze spendendo meno di 100€ e direttamente da Amazon. La mia selezione dei 5 migliori modelli prevede tutti dispositivi con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: i migliori 5 tablet a meno di 100€

Il primo modello è perfetto per chi ha necessità di batteria infinita. Ben 6000 mAh, Android 10 e un ampio pannello da 10″ HD. A disposizione hai 32GB di memoria e puoi espanderla fino a 128GB tramite microSD. Il prezzo? Lo porti a casa a 94,99€ appena.

Il secondo tablet è utile per chi desidera la connettività a disposizione anche in assenza di WiFi. Un bel prodotto che dalla sua ha un prezzo bassissimo. Dotato di ampio pannello da 10.1″, 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, lo porti a casa a 88€ circa.

Il terzo modello è speciale perché dotato di sistema operativo Android GO. Quindi, pur non avendo un comparto hardware da top di gamma, è comunque super fluido e svolge bene ogni attività quotidiana. Perfetto per gli studenti più piccoli, ha uno schermo da 9″ e 32GB di spazio di archiviazione. Su Amazon lo prendi a 86€ circa.

Il quarto modello è un altro modello di tablet che ti permetterà di inserire fino a due SIM card per navigare su Internet e telefonare, in 3G. Naturalmente, per la navigazione veloce non manca il WiFi oltre a un ampio display da 10″ e alla presenza di 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione che puoi espandere tramite microSD. Il prezzo? 99,98€ appena.

Il quinto e ultimo modello ha anche lui a bordo Android GO, che lo rende perfetto per l'uso quotidiano. Bello e curato sotto il profilo estetico, integra un ampio display da 10.1″ e supporta naturalmente WiFi e Bluetooth. Non manca un'ampia batteria da 5000 mAh oltre a fotocamere e microfoni per effettuare videochiamate. Il prezzo è suo vero punto di forza: portalo a casa a 79€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Insomma, su Amazon puoi trovare il tablet super economico che ti serve, scegliendo il migliore in base alle tue esigenze.

Tablet