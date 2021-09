Amazon: 5 STRANEZZE economiche che adorano tutti (da 2,75€)

Su Amazon ci sono un sacco di stranezze, ovvero prodotti utili e sfiziosi, che non sai che ti piacciono fino a quando non le scopri. Oggi ho selezionato 5 oggetti, tutti economici, che sicuramente ti piaceranno. Perfetti per te, ottime idee regalo: qual è la tua preferita?

Amazon: 5 stranezze che gli utenti Amazon

Il primo è un gadget per veri nerd (e non solo!). Si tratta di un controller per Nes in miniatura, che puoi usare come portachiavi. Bellissimo e dal design unico, lo porti a casa a 2,75€.

Il secondo gadget riguarda le tue scarpe. La tua lotta con i lacci: hai finito di perdere tempo per allacciarli. Non sai di amare i lacci in silicone fino a quando non li provi. Un tocco di design, super pratico: il pacco da 20 pezzi lo prendi a 8,99€ appena.

Il terzo oggetto è perfetto per il periodo: un dispositivo per aprire porte e premere tasti senza toccarli. Più igienico di così! Un gadget simpatico, ma anche incredibilmente utile, oltre che economico: il pacco da due lo prendi a 4,99€.

Il quarto oggetto è sempre un portachiavi, ma che portachiavi! Finalmente, potrai tenere in ordine tutte le tue chiavi, creando un blocchetto unico. Lo sistemi in un attimo e – in qualsiasi momento – potrai prendere la chiave che ti interessa e utilizzarla. Lo porti a casa a 11,99€ appena.

La quinta occasione è perfetta per fare selfie panoramici e foto di gruppo. Un telecomando Bluetooth che colleghi allo smartphone e puoi usare per scattare foto a distanza. Un vero e proprio otturatore wireless! Super low cost, lo porti a casa a 3,29€ con spedizioni gratis.

Visto quante stranezze spettacolari – e super popolari – ci sono su Amazon? Non dimenticare che tutte le migliori offerte le trovi ogni giorno sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.