Amazon: 5 smartphone SORPRENDENTI a meno di 100€, offertona

Smartphone nuovo? Budget ridotto? Nessun problema, basta fare scelte furbe per portare a casa ottimi device, anche a meno di 100€, direttamente da Amazon. Dai un'occhiata alla mia selezione e scegli il tuo preferito fra i 5 in gran sconto.

Amazon: ottimi smartphone a meno di 100€

Ormai è cosa nota, non serve più spendere dei patrimoni per avere fra le mani un device che faccia quello che promette. Basta saper scegliere, scovando le migliori offerte del momento.

Il primo terminale è un ottimo battery phone. Cubot Max 2 ha un display enorme da 6,8″ e una batteria gigantesca da 5000 mAh. A corredo, processore octa core, 64GB di spazio di archiviazione, supporto dual SIM e doppia fotocamera posteriore. Sai perché lo prendi a 99€ appena? Perché è un prodotto “Amazon Renewed“, ovvero un dispositivo usato, ma ricondizionato e portato pari al nuovo. Hai anche una garanzia di un anno. Un prezzone, per un prodotto decisamente interessante.

Il secondo smartphone è lo Xiaomi Redmi 9AT, che ha una scheda tecnica un po' più modesta, ma punta tutto sull'essenzialità. Uscito Ada poco, non gli mancano la batteria da 5000 mah e il supporto dual SIM. Nuovo, lo prendi a 94€ appena.

Il terzo device è il più economico e colorato di tutti. Spunta il coupon in pagina per portare a casa a 84,99€ uno smartphone colorato, con tre fotocamere posteriori, super batteria e supporto dual SIM. Questo Doogee X95 è l'ideale per i più piccoli o per gli anziani, considerando che conta anche su uno schermo parecchio ampio.

Il quarto device è il celebre e apprezzatissimo Motorola Moto E7. Pensato per chi non ha grosse pretese, ma desidera compiere le azioni quotidiane senza rallentamenti o difficoltà. Incredibilmente, nonostante il prezzo è dotato di processore ocra core, ampio display da 6,5″ e fotocamera posteriore doppia, con il sensore principale da ben 48MP. Quanto costa? Beh, lo porti a casa a 99,99€ invece di 139,99€, ma solo perché in gran sconto.

Il quinto smartphone è il collaudato e affidabile Alacatel 1SE, anche lui ben equipaggiato. Infatti, acidulò sono 3GB di RAM, 32GB di spazio di archiviazione, tre fotocamere principali, il lettore d'impronta digitale, il supporto dual SIM e anche un'ampia batteria da 4000 mAh. In sconto, lo prendi a 91€ circa appena.

Visto? Per lo smartphone nuovo non serve spendere un capitale: meno di 100€ bastano su Amazon per fare un vero e proprio affare! Non dimenticare che tutti gli altri sconti, su centinaia di prodotti, li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.