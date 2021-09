Su Amazon ci sono ottime offerte in vetrina, ma gli affari non finiscono lì. Se ti immergi nei meandri della piattaforma, rischi di scovare occasioni eccezionali, anche su dispositivi tech. Quelli che ho scovato oggi sono tutti gadget super utili e costano meno di 5€. Pronto a stupirti?

Amazon: 5 gadget tech a meno di 5€

Il primo è un vero e proprio mini PC di diagnostica per auto, che colleghi allo smartphone per scoprire in tempo reale lo stato di salute della macchina. Puoi capire se c'è qualche errore, se qualcosa non va oppure se è tutto in ordine. Un dispositivo compatibile con tutte le vetture dotate di porta ODB2, ovvero la maggior parte attualmente in circolo. Questo gioiellino lo prendi a 4,98€ con spedizioni gratis.

Sempre in tema di autovetture, con il secondo gadget puoi portare in auto il Bluetooth (e non solo), anche se la tua autoradio non ce l'ha. Come? Sfruttando le frequenze radio! Sintonizzi il dispositivo e lo stereo della macchina sulla stessa e sei pronto: puoi usare la porta USB oppure il Bluetooth per collegare una fonte dalla quale prelevare la tua musica preferita. Inoltre, la presenza di un microfono, e di tasti per rispondere o rifiutare una chiamata, questo dispositivo è perfetto anche per parlare al telefono. Un vero e proprio sistema di vivavoce, praticamente. Lo porti a casa a 3,99€ con spedizioni di 1,99€.

In terza posizione c'è un altro dispositivo dedicato al Bluetooth, che però ti permette di aggiungerlo non solo allo stereo, ma a qualsiasi dispositivo dotato di jack audio da 3,5 millimetri. Immagina di riportare a nuova vista quelle casse, che suonano bene, ma ormai sono vecchiotte! Super versatile e con larga compatibilità, lo prendi a 4,99€ appena con spedizioni gratis.

Il quarto prodotto è un comodissimo paio di auricolari true wireless, dotato di ottima autonomia energetica e con design in ear. Perfetti per lo sport e per tutti i giorni, li porti a casa a 4,81€ con spedizioni di appena 0,40€.

Per finire, ancora auricolari Bluetooth, ma questa volta con supporto da collo. L'ideale per chi rischia continuamente di perdere le cuffiette singole. Non manca un telecomando e c'è anche il microfono per parlare al telefono. Il tuo affare su Amazon lo fai adesso, portandoli a casa a 3,99€ appena con spedizioni gratis.

