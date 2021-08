C'è sempre tempo per togliersi uno sfizio tech, meglio se su Amazon, in tutta comodità. Si sa, i piccoli acquisti compulsivi non devono costare tanto, così da non pesare sul budget. Bene, lascia che ti mostri questi 5 prodotti scovati sulla piattaforma: costano tutti meno di 3€.

Amazon: 5 sfizi tech che prendi a meno di 3€

Di seguito, la mia selezione di acquisti tech compulsivi. Tutti economici: meno di 3€ e spedizioni a bassissimo costo.

Il prodotto numero uno è un anello super speciale: è smart. Al suo interno c'è un chip NFC che ti aprirà un mondo: attraverso l'apposita applicazione potrai configurarlo come preferisci, compiendo delle azioni direttamente con l'anello. Inviare un biglietto da visita, aprire una serratura smart, condividere dati o applicazioni: basterà sfiorarlo. Lo porti a casa a 2,83€.

La selezione prosegue con un telecomando Bluetooth spettacolare, che ti permetterà di fare foto perfette con lo smartphone. Lo colleghi al device e lui diventa un vero e proprio otturatore, da usare a distanza. Perfetto per selfie e foto di gruppo, funziona sia con iOS che con Android. Il prezzo? Appena 1,50€.

Il gioiellino numero tre è il mio preferito. Si tratta di un purificatore d'aria a ozono, pensato specificamente per l'automobile: lo inserisci nella porta dell'accendisigari e – in pochi minuti – si occuperà di eliminare i cattivi odori e sanificare l'aria, rimuovendo le impurità. Adesso lo prendi a 1,29€ appena ed è di estrema utilità in inverno, quando i finestrini restano spesso chiusi.

Il prodotto numero quattro è un sfizio super utile: un mini aspirapolvere per tenere pulita la scrivania, soprattutto la tastiera. La colleghi attraverso una porta USB, va bene anche quella del PC, e sei pronto ad aspirare! Il prezzo? Ridicolo: solo 2,49€.

L'ultima chicca è uno spettacolo. Con questo gadget tech puoi portare il Bluetooth ovunque, anche dove non c'è. In auto oppure alle vecchie casse, che suonano ancora bene ed è un peccato dismettere. Semplicissimo da configurare, arriva a casa completo di jack audio per il collegamento. Lo porti a casa a 1,63€ appena.

Hai visto quanti sfizi tech puoi toglierti da Amazon, spendendo pochissimo? Resta aggiornato e scopri ogni giorno nuovi sconti e promozioni: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

