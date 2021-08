Tempo di togliersi qualche sfizio tech spendendo pochi spiccioli. Puoi farlo direttamente su Amazon, scegliendo quello che più ti piace fra i prodotti che ho scovato a meno di 2€. Il momento di divertirsi spendendo pochi spiccioli è arrivato.

Amazon: 5 sfizi tech super economici

Il primo gioiellino è una videocamera super compatta, perfetta per la sicurezza (puoi facilmente nasconderla in casa, ad esempio) oppure da usare per riprendere le tue prodezze sportive (e non solo). In confezione ricevi i vari supporti e il cavo di ricarica. Devi solo inserire la memoria e iniziare a registrare: gode anche di visione notturna! Quanto costa? Solo 1,39€ appena con spedizioni di 3,99€.

Il secondo sfizio quasi gratis è un lettore MP3 a clip. Perfetto per ascoltare la musica quando non vuoi portare con te lo smartphone. Ad esempio, mentre fai sport. Inserisci la memoria, colleghi delle cuffiette e sei pronto ad ascoltare la tua musica preferita. Lo porti a casa a 1,19€ con spedizioni di 1,98€ appena.

Il terzo dispositivo è un ricevitore Bluetooth. Un vero spettacolo perché porta la connettività senza fili ovunque ci sia un ingresso jack audio da 3,5 millimetri. Ad esempio, puoi usarlo in auto oppure per dare nuova vita alle vecchie casse, che però suonano ancora bene! Porti a casa questo gioiellino a solo 1,19€ e le spedizioni sono super economiche (1,98€).

Il quarto prodotto è perfetto per chi perde continuamente chiavi o oggetti. Lo metti in borsa, dopo averlo collegato in Bluetooth allo smartphone, e – dopo che ti sarai allontanato – lo stesso suonerà per ricordarti che stai dimenticando qualcosa (nel caso del mio esempio, la borsa). Perfetto anche per le chiavi, lo prendi a 1,94€ con spedizioni di appena 1€.

L'ultimo è un gioiello. Un gioiello vero e proprio! Si tratta infatti di un anello, che al suo interno nasconde un chip NFC. Lo configuri come preferisci: per accendere le luci, per aprire un sito Web, per trasmettere un bigliettino da visita e – quando l'anello sarà scansionato – trasmetterà quanto registrato. Un bellissimo anello super tech lo paghi appena 1,75€ con spedizioni di 2,39€.

