Amazon: 5 regali di Natale INFALLIBILI a meno di 50€

Natale si avvicina, ma niente panico: al regalo perfetto, non troppo costoso, ci pensa Amazon. Ho selezionato 5 idee che sono realmente adatte a chiunque e costano meno di 50€. Prodotti utili, intelligenti e che sicuramente non resteranno in un angolo. Ogni prodotto gode di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Devi solo ordinarli velocemente per assicurarti di fare in tempo a metterli sotto l'albero.

Amazon: regali di Natale perfetti a meno di 50€

Non sono scesa troppo nel “personale”, proprio perché voglio segnalarti 5 prodotti economici, che possano andare per chiunque (tranne i bambini, meglio non fargli usare una friggitrice ad aria).

Il primo è quello che preferisco perché ho una soundbar e so quanto può essere piacevole usarla. Ne ho scovata una economica che ha una potenza di 40W e una lunghezza di 80 centimetri: un vero e proprio oggetto di design. In più è dotata di connessione tramite jack audio, tramite cavo ottico o addirittura con il Bluetooth. Non manca un telecomando in dotazione! La puoi prendere a 47,99€ appena in gran sconto: un affare.

La seconda idea regalo è lo smart display per eccellenza: Echo Show 5 modello 2021, di seconda generazione. Un super pannello touchscreen che amplia a dismisura il potenziale di Alexa. Non ti limiti ad ascoltare le risposte dell'assistente vocale, puoi anche vederle! Perfetto per avere informazioni, gestire la casa smart, ma non solo. Grazie al display puoi guardare le news, Netflix, Prime Video e – addirittura – puoi effettuare videochiamate. Sono solo alcune delle tantissime cose che ti mette a disposizione questo gioiellino. Adesso è anche in sconto del 47%: lo porti a casa a 44,99€ invece di 84,99€.

Il terzo suggerimento l'ho scelto perché è l'elettrodomestico del momento. Lo vogliono tutti e fanno bene perché una friggitrice ad aria è molto di più di quello che il nome suggerisce. Non solo ti permette di mangiare patatine più leggere e meno cariche di grassi, è un sistema di cottura dal potenziale enorme. Sfruttando la tecnologia in grado di cuocere a 360 gradi, puoi sfornare anche dolci, sfoglie, carne, pesce e non solo. Ho trovato in sconto un modello con ampio cestello da 3,6 litri a prezzo assurdo: puoi prenderlo a 49,83€ (un prezzaccio considerando il prodotto e le dimensioni).

Il quarto prodotto da non sottovalutare è Fire TV Stick. Cos'è e perché chi lo riceve lo adorerà? Beh, immagina: lo colleghi alla TV (tramite ingresso HDMI) e in un attimo ottieni un sistema di smart TV basato su una personalizzazione di Android e con un'interfaccia semplicissima. Un mondo a disposizione: contenuti video e audio in streaming (come Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN e non solo), applicazioni, giochi e navigazione Internet. Il telecomando poi è super intelligente: premi un pulsante e puoi interagire con l'assistente vocale Alexa. Insomma, un prodotto in grado di stravolgere la televisione, che costa pochissimo: prendilo a 39,99€.

Per finire, una coccola. Un prodotto che farà fare gli occhi lucidi a chi lo riceverà: lacrime di gioia, fidati. Del resto, come si può reagire davanti a un cuscino massaggiante con possibilità di emettere calore? Un totale di 5 programmi di massaggio e 4 tipi di intensità. Addirittura, si può usare sia in casa che in auto. Tessuto super morbido, come un abbraccio, e un pratico telecomando per gestire tutto. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 47€ circa.

Con questi 5 regali di Natale, il successo è assicurato. Non dimenticare che, grazie alle spedizioni rapide e gratuite di Amazon Prime, ricevi tutto in tempo: devi solo completare velocemente l'ordine di quello che più ti piace. Scegli adesso i tuoi preferiti, scommetto che qualcuno di questi articoli li vorrai per te!