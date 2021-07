Hai presente quei prodotti che non sai di volere, finché non ce l'hai? Ecco, quelli che ho scovato oggi su Amazon sono delle vere e proprie genialate della serie “mai più senza“. Il bello è che costano pochissimo e godono tutti di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: i migliori prodotti mai più senza super economici

Bene, parto con il mio prodotto preferito in assoluto. Quello che ho in cucina e adoro: un adattatore che rende smart ed automatico il rubinetto di casa. Lo monti da solo in due minuti (devi scegliere l'adattatore migliore fra quelli in confezione e avvitarlo) e poi godi dei due sensori: uno lascia l'acqua sempre aperta mentre l'atro la apre solo se avvicini le mani.

Parte dell'ecosistema Xiaomi, questo gioiellino integra una batteria ricaricabile che dura ben 6 mesi e poi ricarichi tramite ingresso microUSB. Il bello sai qual è? Lo prendi a 18€ circa appena, un affarone.

La seconda chicca è perfetta per gli amanti del caffè, di quelli che non sopravvivono senza nemmeno per la durata di una gita. Si tratta di una macchina del caffè ultra portatile, che funziona senza batteria. Aggiungi un po' di acqua calda e della polvere e sei pronto a goderti un buon espresso ogni volta che vuoi. Su Amazon adesso lo prendi ad appena 15€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Il terzo prodotto “mai più senza” è sempre parte dell'ecosistema Xiaomi ed è un bellissimo termometro igrometro di precisione. Dotato di un display spettacolare e di sensori ad alta precisione, lo piazzi dove vuoi in casa (o in ufficio) e tieni sempre sotto controllo temperatura e umidità. Te lo accaparri a 12€ circa da Amazon.

Il quarto gioiellino è per la stanza in cui l'intimità è tutto, ma proprio tutto: il bagno. Anche il water può essere più bello e smart, magari con una luce a LED, che puoi ricaricare tramite USB e non solo: scegli fra 16 tonalità di colore la tua preferita e rendi tutto più confortevole. Questo sfizio te lo togli ad appena 11,99€, direttamente da Amazon.

Infine, c'è anche la sicurezza! Sai quanto costa un kit di 3 sensori per porte e finestre, che suona a volume altissimo in caso di intrusi? Non ci crederai, ma 5,99€ appena bastano. Basta veramente poco per sentirsi più al sicuro in casa. Li applichi con facilità, e in autonomia, e da quale momento in poi suoneranno (se attivati) in caso di intrusi. Utili ed incredibilmente economici, non credi?

Visto che super prodotti mai più senza, a bassissimo prezzo, ci sono su Amazon? Scopri tutti gli altri, li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

