Uno sfizio, una genialata tech che costi poco e sia utile e divertente. Dai un'occhiata a quelle che ho scovato oggi su Amazon e scegli la tua preferita.

Amazon: genialate tech super economiche

La prima è assurda per due motivi: è quasi gratis ed è utilissima. Si tratta di un device che metti nella porta accendisigari dell'auto e ti permette di usare la vecchia radio (con frequenze FM) come un impianto stereo Bluetooth. Sintonizzi le frequenze – seguendo le istruzioni – e poi colleghi il tuo smartphone in Bluetooth al dispositivo: la magia è compiuta. In più, ci sono anche due porte USB per la ricarica. Il prezzo? Solo 2,38€ con spedizioni gratis.

La seconda chicca è sempre per la tua auto, ma questa volta si tratta di un device che serve a sanificare l'aria ed eliminare i cattivi odori. Un purificatore ad ozono, che in una manciata di minuti ti restituirà un ambiente molto più piacevole. Portalo a casa a 1,29€ appena con spedizioni ultra economiche (1,99€).

Il terzo dispositivo sembra provenire dal futuro, ma non è fantascienza, anzi. Questo anello smart contiene un chip NFC, che ti permetterà di fare una mare di cose: inviare dati, informazioni, compiere azioni, aprire applicazioni. Devi solo configurarlo (attraverso un'app) e poi sfiorare con l'anello smartphone o dispositivi compatibili. Il prezzo? Meno di 5€ con spedizioni gratis.

Il quarto gadget tech è uno spettacolo. Sei pronto a trasformare il tuo smartphone in un proiettore oleografico? Con questo oggettino puoi e basta pochissimo: lo posizioni sul display, tenendolo fermo attraverso l'apposita ventosa, spegni la luce e vedrai in tre dimensioni – dentro la piramide – una delle immagini olografiche che avrai scaricato da Internet oppure creato (è facilissimo). Scopri un mondo tutto nuovo: bastano 2,98€ appena con spedizioni gratis.

Il quinto prodotto tech è un telecomando, utilissimo. Lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e puoi scattare foto, ma anche far partire e fermare la registrazione di video, a distanza. L'ideale per un selfie panoramico, una foto di gruppo oppure per lasciare su treppiede il tuo device mentre scatti in manuale (non toccando per lo scatto, eviterai tremolii accidentali, rischiando di rovinare la foto). Il prezzo? Ridicolo. Prendilo a 1,50€ appena con spedizioni di 1€ soltanto.

Visto quante genialate tech puoi trovare su Amazon a prezzo ridicolo? Tutte le altre occasioni, le più ghiotte, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home