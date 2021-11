Amazon: 5 GENIALATE economiche per smartphone mai viste

Sai che al tuo smartphone puoi collegare una marea di accessori particolarmente utili, che trovi direttamente su Amazon? Microscopi, ECG, tavolette grafiche e non solo. Dai un'occhiata, hanno tutti un prezzo super accessibile e con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 dispositivi per lo smartphone a prezzo top

Ne ho selezionati 5, tutti particolari e super utili. Sono stata particolarmente attenta al prezzo, per questo ogni device ha un prezzo accessibile.

Il primo è una tavoletta grafica, che puoi collegare al tuo device Android, ma non solo perché puoi connetterla anche al PC (Windows e Mac). Un dispositivo dotato di penna con sensibilità di 4096 livelli. Super comoda per disegnare ovunque, prendere appunto e digitalizzare tutto in un attimo. Adesso è anche in sconto e la prendi a 23€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne.

Il secondo dispositivo è uno spettacolare microscopio USB, che ingrandisce fino a 1000X. Super portatile, lo monti in un attimo sul tuo device Android (ma anche su PC Windows o Mac) e inizi a lavorare. Non solo puoi esplorare la natura, ma anche compiere lavori di precisione ad esempio con componenti di elettronica. Lo porti a casa a 24,99€ appena.

Il terzo dispositivo è un powerbank microscopico, perfetto per chi odia ingombranti caricatori per fornire nuova energia al device. Super piccolo e compatto, lo attacchi alla porta USB C oppure Lightning (in caso di iPhone) e sei pronto. L'edizione USB C da 4500 mAh la prendi a 20€ circa mentre quella per iPhone puoi averla a 19€ circa.

Il quarto device è un utilissimo strumento da usare in un sacco di contesti per lavoro o per svago. Un endoscopio con cavo da ben 5 metri, impermeabile e con sensore fotografico ad alta precisione. Pienamente compatibile con Android, e super semplice da usare, lo porti a casa a 21€ circa appena.

L'ultimo dispositivo è pazzesco perché ti permette di effettuare un vero e proprio ECG, in qualsiasi momento. Si tratta di un monitor smart, dotato di display OLED, compatibile con Android e iOS. Un dispositivo in grafo di controllare la fibrillazione striale, la tachicardia e brachicardia e anche le contrazioni striali premature. Dotato di batteria integrata e supporto di ricarica megnetico, questo gioiellino adesso è in sconto su Amazon a 79,99€ invece di 119,99€.

Visto quante periferiche, vere genialate, puoi comprare su Amazon a basso prezzo e abbinarle al tuo smartphone? Ottimi prodotti, validissime idee regalo per Natale.