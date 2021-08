Su Amazon ci sono cose buonissime, che aspettano solo di essere provate. Fra i prodotti che ho scelto oggi, sono sicura che c'è il tuo prossimo sfizio dolce. Sono uno più buono dell'altro.

Amazon: 5 dolci buonissimi che puoi comprare solo qui

Se sei in questo articolo è perché sei goloso o golosa, esattamente come la sottoscritta. Soprattutto, sono sempre curiosa di provare cose nuove, magari cibi (anche spazzatura, ogni tanto ci sta!) che non si trovano facilmente in Italia.

In questo, Amazon – con la sua sezione Supermercato – può tornare molto utile. Ad esempio, oggi ho selezionato 5 prodotti dolci, che sicuramente sarai curioso di provare. Scommettiamo che il numero tre sarà irresistibile?

Il primo dolcetto è un pacco con dentro 32 caramelle gommose alla frutta di origine venezuelana. Tutti impacchettati singolarmente, e belli cicciotti, li prendi a circa 24€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. La confezione è di ben 352 grammi: tutti di caramelle!

La seconda leccornia è da immaginare e poi gustare. Un mezzo guscio di cialda croccante con dentro una nocciola intera e poi una valanga di crema di nocciole. Uno tira l'altro e la confezione la finisci in un attimo. I Toffifee li trovi a 7,99€ per una scatola da 125 grammi: una goduria per il palato, che ti arriva a casa in un giorno, con spedizioni gratis.

Il terzo, il mio preferito, è un dolcetto di Ferrero che da noi non si trova. Doppia cialda di Wafer con dentro Nutella e nocciole in pezzi. Solo al pensiero, potrei mangiare l'intera scatola da 10 senza pensarci su due volte. Su Amazon costano 6,95€ con spedizioni di 4,95€ per la confezione da 10 pezzi: buonissimi!

La quarta goduria per il palato è sempre di Ferrero. SI tratta delle Yogurette: barrette di cioccolato al latte e yogurt con pezzetti di fragola. Una botta unica, divisa in ben 24 barrette per ogni confezione. Sono anche ipocaloriche, appena 71 calorie per barretta! Il pacco lo prendi a 8,95€ da Amazon con spedizioni sempre di 4,95€.

L'ultima golosità è rappresentata da quelle che per me sono le più buone caramelle alla panna in assoluto. Si sciolgono in bocca le Storck Werther's, sono una vera esplosione di sapore! Ben 5 pacchi (da 125 grammi l'uno) li prendi a 19€ da Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Scommetti che finiranno subito?

Visto che cose buonissime puoi trovare su Amazon? Tutte le altre offerte deliziose, e tecnologiche, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

