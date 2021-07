Amazon, l'e-commerce dove trovi di tutto, anche cose che non hai mai visto oppure che – addirittura – non pensavi esistessero. Ne ho scovate 5, tutte super economiche, che voglio mostrarti. Scommetto che queste assurdità piaceranno anche a te e il bello è che sono tutti prodotti che godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 cose assurde che costano poco e non hai mai visto

La prima genialata che voglio raccontarti è una palla da calcio che non tocca terra, mai. Si, ci puoi realmente giocare ed è perfetto anche per i bambini. Non solo: è pensata per giocare in casa perché è imbottito sui laterali: se anche toccasse un mobile, non si rovinerebbe. Super divertente, e ricaricabile grazie alla batteria integrata, puoi averlo a 16€ circa: divertimento assicurato.

Il secondo gioiellino, ti sarà incredibilmente utile in casa, ma soprattutto all'aperto. Hai presente uno sgabello, super resistente fino a un peso di 200KG, che quando non ti serve praticamente sparisce? Ecco, questo gioiellino lo apri e lo richiudi quando vuoi: da chiuso è alto appena 6,5 cm! Una genialata che puoi avere sempre in macchina, per esempio, per usarlo quando ti serve: puoi prenderlo ad appena 24€ circa e sono cerca che lo adorerai.

Il terzo prodotto ti sarà d'aiuto in tantissime situazioni, tanto d'estate quanto d'inverno. Si tratta infatti di un eccezionale asciugascarpe. Poco diffuso in Italia, è in realtà una genialata: lo infili nelle scarpe umide così da asciugarle senza il rischio di fastidiosi cattivi odori. D'inverno poi è un toccasana per chi soffre di piedi freddi: le scarpe saranno sempre ben riscaldate! Il bello è che costa pochissimo: lo porti a casa con 14,99€ appena.

Il quarto prodotto che voglio raccontarti è la videocamera più piccola che tu abbia mai visto. Sta in un palmo di mano ed è perfetta per mille utilizzi, grazie anche agli accessori in dotazione. Usala per riprendere i tuoi momenti di divertimento oppure – se occorre – sfruttarla per la tua sicurezza: la nascondi praticamente ovunque. Dotata di batteria integrata, devi solo inserire una memoria esterna e iniziare a riprendere! Questo gioiellino lo porti a casa da Amazon a 14€ circa e le spedizioni sono super rapide e gratis.

L'ultimo prodotto assurdo è troppo divertente e il bello è che è anche efficace. Hai presente quando vuoi fare una foto al cane, ma è impossibile perché si muove tantissimo? Ecco, esiste un sistema per fare i selfie a fido, davvero! Il principio di funzionamento? Quello che lui ama di più: una pallina. Si monta sullo smartphone e il cucciolo si immobilizzerà in attesa che tu gliela lanci. Intanto, la foto perfetta è assicurata. Su Amazon lo paghi appena 9,59€ e lo spasso è assicurato.

