Amazon: 5 accessori NERD e smart a meno di 20€ che non conosci

Accessori di uso quotidiano, ma con quel tocco nerd e smart, che li rende unici. Sfizi che da Amazon puoi toglierti a cuor leggero, perché costano tutti meno di 20€ e, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratis.

Dai un’occhiata e scegli il tuo preferito, molti di loro sono solo temporaneamente in sconto.

Amazon: accessori nerd a pochi euro

Un modo per distinguerti dalla massa, ma anche per portare la tua passione per la tecnologia anche sugli accessori.

Il portachiavi Key Smart è perfetto per avere tutte le chiavi perfettamente in ordine, in un unico blocchetto compatto, praticissimo da avere in tasca. Lo sistemi in un attimo e non dovrai più portare ingombranti mazzi con te. Lo trovi a 13,02€ nella versione Flex.

La borraccia termos con display è una chicca. Tiene calde o fredde le tue bevande per ore, ma la cosa più bella è lo schermo touch alloggiato sul tappo. Lo sfiori, si accende e ti mostra l’esatta temperatura che c’è all’interno. La porti a casa a 13,59€.

Sembra un portachiavi elegante, ma è una chiavetta USB da ben 128GB. La attacchi alle chiavi e porti sempre i documenti più importanti con te. La prendi a 12,99€.

Sembra un normale portafogli di design. In realtà, questo gadget di Guggiari non solo è compatto e spazioso, ma è anche dotato di tecnologia “blocco RFID”. Questo implica che nessuno potrà tentare di rubare i dati delle tue carte o di clonarle. Lo metti nella tasca posteriore del pantalone e sei tranquillo. L’edizione in pelle sintetica è in sconto a 19,99€.

Per finire, l’accendino che non finisce mai. Un oggetto bello e di design, che non ha bisogno di liquidi per la ricarica, ma solo un cavetto, esattamente come fai con lo smartphone. Perfetto per qualsiasi utilizzo, attira subito l’attenzione perché molto particolare. Lo porti a casa a 12,99€.

Qual è il tuo accessorio nerd e smart preferito? Con questi prezzi, su Amazon lo shopping tech puoi farlo a cuor leggero. Non dimenticare: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.