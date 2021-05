Questa occasione rientra certamente fra quelle offerte Amazon da cogliere al volo, senza pensarci su due volte: solo 3,21€ per uno smartband completo sotto ogni punto di vista. Le spedizioni sono super economiche: 2,99€ appena.

Amazon: smartband in super offerta

Un wearable super leggero, che potrai tenere al polso tutto il giorno senza avvertirne il fastidio. Sul suo ampio display a colori potrai leggere senza problemi le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Non manca il sensore per il battito cardiaco, che ti consentirà di tenere sotto controllo l’importante parametro vistale. Infine, naturalmente, si tratta di un perfetto compagno per lo sport, grazie alla possibilità di contare passi, distanza, calorie e altri parametri.

Per portare subito a casa questo smartband in super offerta a 3,21€ da Amazon, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano. Le spedizioni, come anticipato, sono super economiche: bastano 2,99€.

