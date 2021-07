Su Amazon puoi fare un sacco di affari, ma ti svelo un segreto: gli sconti, quelli più succulenti non sono mica in evidenza. Se segui Telefonino.net, ormai sai bene che è possibile comprare tecnologia anche a 1,50€: basta saper cercare.

Come? Sono qui per segnalarti 3 trucchi, semplicissimi, che ti consentiranno di scovare sempre le migliori offerte Amazon, anche quelle che ti permettono di ottenere un prodotto quasi gratis.

Amazon: 3 trucchi per fare shopping quasi gratis

Il primo trucco, poco conosciuto, è sotto gli occhi di tutti ma non lo sfrutta nessuno. Sai di cosa parlo? Della pagina ufficiale dei coupon. Non dovresti mai comprare qualcosa, senza prima aver consultato se ci sono dei coupon da poter utilizzare: basta uno sguardo e potresti anche fare degli affari che non avevi a calendario. Ci sono prodotti anche in sconto del 70/80%, basta saper cercare.

Il secondo trucco è la pazienza. Come, la pazienza? Si, perché il modo di comprare tecnologia (e non solo) a pochi spiccioli è questo. Infatti, ci sono un sacco di occasioni a prezzo bassissimo, ma i prodotti vengono spediti (gratis o a bassissimo costo) con tempi lunghi (solitamente un quindicina di giorni). Come fare a trovarli? Semplicissimo:

apri la home di Amazon;

scrivi nel box di ricerca quello che ti interessa (per esempio, un mouse senza fili);

ordina i risultati per prezzo, partendo dal più basso.

Cercando in questo modo ho trovato questo mouse a 1,44€ con spedizioni gratis. Mica male, no?

Il terzo trucco, è quello che ti semplificherà la ricerca di occasioni, servendole su un piatto di argento. Di cosa parlo? Del nostro canale Telegram ufficiale: ci sono già più di 22.000 utenti, che ogni giorno approfittano di offerte molto interessanti e sconti a tempo. Iscriviti subito, lascia le notifiche accese, e diventa un risparmiatore professionista. Naturalmente, è un servizio completamente gratuito.

Visto? In fondo ci vuole poco per divertirsi e scovare occasioni intriganti, che porti a casa quasi gratis da Amazon! Davvero, ci sono prodotti che costano 1€ centesimo: paghi praticamente solo le spedizioni.

