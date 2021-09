Amazon: 3 smartwatch SPETTACOLARI a meno di 30€

Uno smartwatch, per essere bello e completo, non deve necessariamente comportare investimenti pesanti. Puoi anche spendere poco e portare a casa wearable interessanti. Il trucco? Saper scegliere, scovando fra le tantissime occasioni Amazon che ci sono ogni giorno. Oggi ho selezionato tre modelli, tutti decisamente degni di nota e particolari, che porti a casa a meno di 30€.

Amazon: 3 smartwatch economici ai quali manca niente

Il primo modello mi ha colpito perché è un bel classico sportivo. Orologi che stanno bene su outfit eleganti, ma anche un po' più casual. La cassa incastona un ampio pannello a colori, super personalizzabile con i quadranti che più ti piacciono. Non mancano funzionalità dedicate a sport, salute e gestione delle notifiche ricevute sullo smartphone. Lo porti a casa a 26,99€ adesso.

Il secondo modello l'ho selezionato per chi non rinuncia invece a un tocco di eleganza in più, in qualsiasi occasione. Il design è super pulito, al fine di risultare il più raffinato possibile. Dotato di piena resistenza al contatto accidentale con acqua e polvere, il display da 1,3″ è perfetto per compiere un sacco di operazioni e sfruttare – grazie al touchscreen – tutte le feature del wearable. Lo prendi a 24€ appena adesso, grazie allo sconto del 50%.

Il terzo modello non è per tutti. Si tratta di un wearable pensato per chi ha bisogno di uno schermo grande. Il pannello di questo gioiellino è infatti da 1,75″: una superficie ben superiore alla media. Dotato di un appeal estetico casual, è perfetto da abbinare a qualsiasi outfit. Sul suo ampio display potrai sfruttare le funzionalità legate a sport, salute e gestione delle notifiche senza affaticare la vista. Spunta il coupon in pagina e accaparrati questa meraviglia a 26€ circa, ma sii veloce: offerta a tempo.

Visto? Smartwatch economico non significa necessariamente perdere la gioia di portare a casa un prodotto di qualità. Questi wearable costano così poco solo perché sono in forte sconto su Amazon. Scegli il tuo e approfittane rapidamente. Non dimenticare: le altre offerte le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.