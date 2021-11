Amazon: 3 OTTIMI aspirapolvere senza fili a meno di 100€

Serve un nuovo aspirapolvere senza fili, ma il budget è limitato? Nessun problema, dai un'occhiata ai tre modelli che ho selezionato. Li trovi tutti su Amazon a meno di 100€ e con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: aspirapolvere senza fili a meno di 100€

Il primo modello è forse il più interessante di tutti. Un dispositivo del brand Rowenta, che in questi giorni è in sconto del 44%. Doppia potenza aspirante, ampio serbatoio e super autonomia energetica. Degna di nota è la presenza di luci LED sulla scopa aspirante, perfetto per vedere meglio la polvere. Lo porti a casa a 89,99€ invece di 159,99€. Se cliccando vedi il prezzo pieno, allora l'offerta è già finita.

Il secondo modello è di un brand altrettanto affidabile: Midea. Con un motore da ben 150W – e la possibilità di combinare diversi accessori in dotazione – arrivi a pulire non solo il pavimento, ma praticamente qualsiasi angolo e fessura. Super maneggevole, e con impugnatura ergonomica, puoi averlo a 90€ circa in gran sconto: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per accaparrartelo subito.

Il terzo modello non è di un marchio particolarmente noto, ma con la sua potenza aspirante ciclonica di 20.000Pa, promette miracoli. Autonomia energetica di 30 minuti circa, sufficienti per eliminare peli, polvere, sporcizia e detriti dal pavimento e non solo. Infatti anche in questo caso hai una serie di accessori da poter combinare. Non manca la luce LED sulla spazzola aspirante e c'è anche un piccolo display che segnala l'autonomia energetica. Il tuo affare lo fai adesso su Amazon: spunta il coupon in pagina e prendilo a 99€ appena.

Insomma, un buon tris di aspirapolvere senza fili pronto a rispondere alle necessità di chi necessità di prestazioni, pur strizzando l'occhio al budget. Il tuo affare su Amazon lo fai adesso e non dopo: si tratta in tutti i casi di offerte limitate nel tempo. Non costeranno sempre meno di 100€.