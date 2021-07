Su Amazon ci sono delle occasioni particolari, che restano ben nascoste finché qualcuno non le scopre. Oggi ho raccolto tre gadget utili e interessanti, che porti a casa a meno di 1,50€ l'uno.

La cosa interessante è che, su ogni prodotto, le spedizioni sono gratis, seppur non rapide. Giudica tu stesso.

Amazon: 3 occasioni nascoste, prezzo assurdo

Praticamente questi dispositivi li prendi quasi gratis, considerando il loro valore effettivo. Il primo prodotto è un utilissimo dispositivo di ricarica per auto con a bordo ben due porte USB. Ti basterà metterlo all'interno dell'alloggio per l'accendisigari.

Ricarica o alimenta qualsiasi dispositivo in auto, senza alcuna remora. Questo gioiellino lo prendi a 0,98€ appena, salvo esaurimento scorte.

Il secondo gadget è utile, oltre che molto divertente! Si tratta di un vero e proprio mini aspirapolvere USB, perfetto per pulire la tastiera del PC o altre piccole superfici. Infatti, ha una mini spazzolino in dotazione, perfetta per lo scopo.

Sai quanto lo paghi da Amazon? Appena 1,34€ e, come anticipato, le spedizioni sono assolutamente gratis!

Il terzo prodotto è un ottimo mouse senza fili, perfetto per l'uso quotidiano. Super compatto, puoi utilizzarlo ovunque e non mancano i pulsanti rapido di utilizzo: c'è la rotellina, i tasti per scorrere le pagine e anche il tasto per regolare i DPI.

Questo super gadget lo prendi ad appena 1,42€, ma le scorte sono limitate. Anche qui: spedizioni non rapide, ma gratis!

Hai visto cosa si nasconde nei meandri di Amazon? Sai che tante di queste chicche le pubblichiamo sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone