La vacanza può avere ancora più gusto se la rendi smart. Su Amazon trovi di tutto e basta pochissimo per portare con te dei gadget belli e utili come quelli che ho scovato oggi. Hanno tutti un prezzo più che abbordabile e non devono mancare nella lista delle cose da avere in viaggio!

Amazon: 3 prodotti tech da portare in vacanza

Parto con la cosa più utile in assoluto: un tracker per gli oggetti. Può capitare, soprattutto in vacanza. Basta una distrazione per lasciare da qualche parte le chiavi, la borsa, la pochette e non solo. Ecco, un gioiellino come questo si configura in abbinamento allo smartphone e lo fa suonare se ti allontani da lui.

Ho scelto la marca migliore in assoluto, perché voglio che tu abbia un prodotto di massima qualità, che puoi gestire con un'ottima applicazione. Si tratta di Tale Mate e costa 24€ appena su Amazon. Lo colleghi allo smartphone, poi lo attacchi all'oggetto che non vuoi perdere ed è fatta: se esci dal raggio di abbinamento dei due dispositivi, sarai avvisato immediatamente.

Il secondo prodotto è per il mero divertimento (come anche il terzo, ammetto). Si tratta di una action cam che è anche in gran sconto adesso. Con un prodotto come questo, puoi fare anche le riprese più particolari, quelle che proprio dovresti evitare di fare con lo smartphone per non correre il rischio di romperlo. Qualche esempio? Beh, foto e video sott'acqua, oppure mentre guidi un quod o – ancora – mentre fai qualche attività sportiva o ti arrampichi da qualche parte.

Tutte situazioni in cui una action cam, grazie ai tanti accessori in dotazione, è utilissima. Uno smartphone potresti invece distruggerlo. Come ti anticipavo, ne ho scovata una in sconto a 42€ (spunta il coupon in pagina e completa l'ordine) che è super accessoriata, molto più delle altre. Ha persino un telecomando da polso per le riprese e doppia batteria per divertimento doppio!

Il terzo prodotto è anche lui pensato per il puro divertimento e non teme acqua e cadute. Si tratta di uno speaker Bluetooth portatile, realizzato con materiali super robusti e impermeabile. Tutta la musica che più ti piace, mentre lo smartphone resta al sicuro in borsa. Grazie al moschettone puoi anche attaccarlo allo zaino o da qualche altra parte e non è tutto: è pensato anche per essere ancorato saldamente alla bici, grazie al supporto apposito. Infine, integra un microfono: questo lo rende utilizzabile anche come sistema di vivavoce. Il prezzo è uno dei suoi punti di forza principali: lo prendi a 22€ appena con spedizioni rapide e gratis!

Hai visto che chicche? Sai che le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net? Ogni giorno, raccogliamo le offerte più golose e le pubblichiamo in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home