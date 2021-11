Amazon: 10 gadget tech a meno di 1€ che NON PENSAVI

Sfizi a basso, bassissimo, costo. Questi 10 gadget tech, tutti utilissimi, li prendi a meno di 1€ da Amazon. Essenzialmente, investi unicamente o quasi nelle spedizioni. Sono sicura che non pensavi fosse possibile fare affarei come questi. Scegli il tuo prodotto preferito.

Amazon: 10 prodotti tech a meno di 1€

Sfizi, gadtech, dispositivi che porti a casa a pochi centesimi. Su Amazon le occasioni da bancarella ci sono, ma sono ben nascoste: non le trovi in vetrina.

Antenna WiFi a 0,99€

Un'antenna WiFi che ti permette di aggiungere la connessione wireless dove manca o non funziona più: che si tratti del PC, del decoder o di altri device, a questo prezzo è un affare. Prendilo a 0,99€ con spedizioni di 4,99€.

Hub USB con 4 porte a 0,79€

Questo hub USB è super pratico per aggiungere ingressi al PC. Da una, passi a 4 e la cosa interessante è che ogni porta puoi accenderla e spegnerla: c'è un pulsante dedicato. Prendilo 0,79€ a con spedizioni di 3,99€.

Mouse senza fili a 0,99€

Un mouse senza fili super particolare, dal carattere deciso e con tutto quello che serve per l'utilizzo quotidiano: pulsanti di gestione rapida, rotellina, tasto per i DPI. Prendilo a 0,99€ con spedizioni di 3,99€.

Auricolari Bluetooth a 0,49€

Un paio di auricolari Bluetooth con supporto da collo e design in ear. Li puoi usare per allenarti oppure nel quotidiano. Super semplici da gestire, c'è anche un pratico telecomando per il controllo rapido. Prendilo a 0,49€ con spedizioni di 2,99€.

Lettore MP3 portatile a 0,99€

Un lettore MP3 perfetto per lasciare lo smartphone a casa mentre ti alleni. Super semplice da usare, inserisci un microSD e ascolti la musica che più ti piace. Prendilo a 0,99€ con spedizioni di 3,99€.

Dispositivo per aggiungere il Bluetooth a 0,89€

Questo utilissimo gadget di permette di aggiungere il Bluetooth dove non c'è. Semplciissimo da configurare, è perfetto per l'autoradio o per quella bella coppia di speaker audio, che però non sono smart. Prendilo a 0,89€ con spedizioni di 2,29€.

Sistema di ricarica auto a 0,19€

Il sistema di ricarica per auto che ti offre la possibilità di ricaricare più dispositivi contemporaneamente: smartphone e altri device. Lo inserisci nella porta dell'accendisigari e sei pronto a usarlo. Prendilo a 0,19€ con spedizioni di 3,99€.

Cavo multiuso 3 in 1 a 0,86€

Un cavo multiuso, tutte le uscite che possono servirti. Uscita USB C, microUSB oppure Lightning: puoi sfruttare separatamente oppure in contemporanea. Il cavo di ricarica giusto, sempre al momento giusto. Prendilo a 0,86€ con spedizioni di 3,49€.

Cavo di ricarica per controller Xbox 360 a 0,99€

Un cavo di ricarica che qualsiasi possessore di Xbox 360 deve avere. Se ne possiedi già uno, è il momento di prendere quello di riserva: a questo prezzo è un affare. Prendilo a 0,99€ con spedizioni di 1,98€.

Anello che misura la temperatura a 0,29€

Un sfizio decisamente interessante. Questo anello lo indossi e, dopo poco, segnala la temperatura del corpo in quel punto. Non un dispositivo medico, ma sicuramente un gioiello molto particolare. Prendilo a 0,29€ con spedizioni di 1,59€.

Visto quanti sfizi tech puoi toglierti a pochissimi centesimi da Amazon? Sono occasioni nascoste: non resta che approfittarne.