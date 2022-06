Amazfit Verge Lite: super batteria da 20 giorni, in offerta su eBay

Scegli l’energia! Con Amazfit Verge Lite non solo avrai un super smartwatch affidabile e potente, ma non dovrai preoccuparti di ricaricarlo ogni volta. Infatti, la sua mega batteria garantisce un utilizzo di 20 giorni a ricarica piena.

Tra l’altro, lo trovi al miglior prezzo su eBay. Acquistalo a soli 31,99 euro, invece di 69,99 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’occasione d’oro offerta grazie al codice coupon PIT10EUROFF22 che sconta il prezzo già in promozione di altri 10 euro.

Meglio sbrigarsi perché questa promozione potrebbe finire in qualsiasi momento visto il prezzo e vista la qualità di questo dispositivo. Il design elegante lo rende adatto sia per lo sport che per il tempo libero, ma si adatta anche alle occasioni speciali.

Infatti, il cinturino non solo è comodo, ma è stato realizzato per combinarsi con qualsiasi outfit. Grazie alla sua tecnologia Cleaning si mostra ancor più levigato e resistente allo sporco. In più avrai anche la possibilità di personalizzare il quadrante con tantissimi sfondi disponibili sullo store di Amazfit.

Amazfit Verge Lite: display splendente e prezzo brillante

Amazfit Verge Lite è lo smartwatch adatto a tutti. Il suo display AMOLED da 1,3″ rende ancora più facile e piacevole accedere ai dati a schermo e alle notifiche. Tutte le informazioni più importanti sono visibili a colpo d’occhio. Inoltre, i colori vivaci offrono un’esperienza di utilizzo unica.

Questo dispositivo è dotato di speciali sensori che monitorano con precisione la frequenza cardiaca. Il suo sistema di verifica segnala anche quando si manifestano anomalie. Utile sia per tenere sotto controllo la tua salute, ma anche per programmare le tue attività sportive.

In più, il sistema di posizionamento bisatellitare GPS+GLONASS consente una rapida e precisa ricerca dei segnali satellitari, così terrai traccia dei percorsi e delle distanze mentre cammini, corri o vai in bicicletta.

Approfitta di questa speciale offerta disponibile solo su eBay grazie al codice coupon PIT10EUROFF22. Acquista l’eccezionale Amazfit Verge Lite a soli 31,99 euro, invece di 69,99 euro (prezzo di listino).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.