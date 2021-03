Il nuovissimo Amazfit T-Rex Pro è l’evoluzione del precedente rugged smartwatch pensato per gli utenti che hanno bisogno di un valido compagno per le sfide più difficili. Grazie a una serie di nuove funzionalità, adesso il dispositivo è ancora più potente, robusto e resistente. Eccolo in dettaglio.

Amazfit T-Rex Pro è ufficiale

Dotato di un design bello e d’impatto, si tratta di un wearable ultra resistente, che è stato in grado di superare 15 test di livello militare. Non manca, ad esempio, la certificazione 10ATM: il dispositivo gode di un grado di impermeabilità superiore a quello della media degli altri sportwatch. Per orientarsi al meglio, ci sono quattro sistemi di navigazione satellitare e un altimetro barometrico.

Inoltre, gli sportivi potranno tenerlo al polso per allenarsi e tenere traccia delle performance grazie alle oltre 100 modalità supportate. Naturalmente, si tratta anche di un validissimo alleato per la salute, grazie a un sensore avanzato per il monitoraggio del battito cardiaco, al monitor del livello di ossigeno nel sangue, alla possibilità di tenere traccia della qualità del riposo notturno e anche alla possibilità di ottenere la valutazione PAI. Nessun problema per l’autonomia energetica, che arriva fino a ben 18 giorni.

Naturalmente, T-Rex Pro è anche un valido assistente per il quotidiano, grazie al suo display AMOLED da 1,3 pollici con funzione Always On Display. Disponibile in tre colori (Meteorite Black, Desert Grey e Steel Blue), Amazfit T-Rex Pro è già disponibile in vendita su Amazon al prezzo di 169,99€ a questo indirizzo.

