Amazfit T-Rex Pro: prezzo SGRETOLATO dello smartwatch INDISTRUTTIBILE

Amazon riesce a sgretolare il prezzo di uno smartwatch indistruttibile, testato a livello militare e con una batteria gigantesca. Oggi puoi avere il mitico Amazfit T-Rex Pro a soli 119,99 euro, anziché 169,90 euro.

Questa è davvero una super offerta, vicinissima al minimo storico. Se sei fra coloro che non fa solamente yoga o una corsetta ogni tanto, ma ti dedichi allo sport e ad attività estreme, allora questo è proprio lo smartwatch per te. Avrai una bestia al polso in grado di accompagnarti per tutto il giorno. Garantisce tantissime funzioni, una batteria di lunga durata e soprattutto non si rompe mai.

Non perdere questa strepitosa offerta di oggi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Amazfit T-Rex Pro a soli 119,99 euro. Se preferisci potrai anche pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Amazfit T-Rex Pro: un mostro di prestazioni

Il nome che gli è stato affidato non è casuale ma rappresenta la vera essenza di questo smartwatch. Il punto di partenza, la vera forza, è che è indistruttibile. È dotato di uno schermo a colori AMOLED HD circolare da 1,3 pollici sempre attivo. A un cinturino in silicone leggero e traspirante in modo che rimanga sempre asciutto e non ti dia fastidio al polso.

Amazfit T-Rex Pro offre oltre 100 modalità sportive dove potrai monitorare i tuoi dati come la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, la velocità di movimento e le calorie bruciate. Potrai anche fare immersioni fino a 100 metri grazie alla sua notevole resistenza all’acqua. Ovviamente non poteva mancare una super batteria che ti garantisce fino a 18 giorni di utilizzo standard e 9 giorni di utilizzo intenso.

Questo è davvero uno smartwatch unico nel suo genere. Oggi lo puoi avere con il 29% di sconto ma fai presto perché ci sono pochi pezzi disponibili. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit T-Rex Pro a soli 119,99 euro, anziché 169,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.