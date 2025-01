Amazfit svendita SHOCK su Amazon: occasioni spettacolari (fino a -47%)

I migliori modelli di smartwatch Amazfit li trovi in promozione su Amazon con sconti corposi, ma solo per poco tempo. Abbiamo raccolto in questo articolo 5 ottimi modelli a prezzo super interessante. Sono tutti differenti, ma hanno in comune la gran qualità e l’estrema utilità nel quotidiano. Non ti resta che scegliere il tuo modello preferito e assicurarti un ottimo affare.

Bip 5, lo smartwatch perfetto per tutti i giorni con funzionalità utilissime com le telefonate dal polso, il supporto all’assistente vocale Alexa e – fra le funzioni dedicate al fitness e alla salute – il controllo dell’ossigeno nel sangue. Prendilo in sconto a 54,90€.

GTS 2 con cassa da 43 mm vanta la presenza di un display AMOLED ad alta visibilità, oltre a chiamete in vivavoce, possibilità di riprodurre la musica dal polso, il GPS integrato e feature dedicate a sport e salute. In sconto, te lo accaparri a 56,89€.

Active è un ottimo compagno per tenere costantemente sotto controllo la salute e i risultati inerenti all’attività fisica. Dotato di cassa da 42 mm, la sua batteria ti accompagna fino a 14 giorni con una sola ricarica. In promozione, lo porti a casa a 85,39€.

Cheetah Round, con la sua ampia cassa da 47 mm, è dotato di monitoraggio avanzato dei percorsi grazie al GPS dual band e alla gestione offline della mappe. L’alleato ideale mentre ti alleni outdoor, Ovviamente, non manca di avere tutte le altre feature alla base di un ottimo smartwatch di punta. In sconto, puoi acquistarlo a 99,90€.

Per finire, all’interno della nostra selezione c’è Balance, con feature avanzate come i pagamenti tramite NFC, il supporto a 150 modalità sportive differenti (gestibili al meglio anche grazie al GPS integrato), le telefonate dal polso e un’autonomia energetica che si spinge fino a 14 giorni con ogni ricarica. Accaparratelo in promozione a 159,99€.

La gran qualità dei wearable Amazfit non è in discussione. A sorprendere sono gli sconti Amazon disponibili su diversi modelli di smartwatch. Tutti completi, sono pronti a rispondere alle tue esigenze d’uso quotidiano e sono perfettamente abbinabili al tuo smartphone, diventandone la naturale estensione al polso. Scegli quello che più ti piace e accaparratelo in promozione prima che sia tardi: le scorte sono limitate.