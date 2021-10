Amazfit Stratos+ in edizione ESCLUSIVA: smartwatch di LUSSO

L'esclusivo Amazfit Stratos+ è in super promozione: uno smartwatch così eccezionale non l'avevi mai visto e se consideri che te lo porti a casa un prezzo eccezionale, non puoi non amarlo. Su AliExpress applicando il coupon del venditore non solo risparmi il 46% ma hai persino uno sconto aggiuntivo facendolo tuo a soli 86,68€. Le spedizioni sono gratuite, effettuate dalla Polonia o dalla Spagna e l'IVA è già inclusa, quindi nessuna sorpresa.

Amazfit Stratos+ : lo smartwatch senza limiti

Ti basta guardarlo per capire quanto questo smartwatch sia eccezionale. Super elegante e di lusso è stato creato per offrirti solamente il meglio, infatti i materiali utilizzati sono di prima qualità. Arriva a casa tua in colorazione nera con un cinturino realizzato in vera pelle.

Il display ha bordi in ceramica e un vetro in zaffiro per assicurati il massimo della sicurezza. Il display integrato, a sua volta, ti permette di avere una visione dei dati senza compromessi grazie ai colori vividi e ai quadranti funzionali.

In merito alle funzioni legate allo sport, puoi fare affidamento a diversi sensori dedicati proprio a quest'ultimo. Puoi utilizzare lo smartwatch persino a contatto con l'acqua dato che è impermeabile fino a 50 metri di profondità. In altre parole, come già ti suggerivo, non ti può fermare nulla. sappi che sono integrati anche sensori che monitorano il tuo stato di salute, come i livelli di ossigeno nel sangue.

E' un perfetto assistente da polso con numerose funzioni legate alla vita quotidiana e non ti lascia mai senza carica grazie alla batterie integrata.

Cos'altro potresti desiderare? Arriva a casa tua in un'esclusiva confezione regalo quindi è una perfetta idea regalo.

Acquista subito il tuo Amazfit Stratos+ su AliExpress a soli 86,68€ attivando il coupon del venditore. Le spedizioni sono gratuite ed effettuate da magazzini europei.