Amazfit Neo, sportwatch con SUPER autonomia e design retro (36€ eBay)

L’offerta eBay di oggi che ha come protagonista il singolare smartwatch Amazfit Neo è una di quelle che non puoi assolutamente ignorare, a maggior ragione se sei alla ricerca di un wearable completo a prezzo regalo. Ad appena 36€, infatti, il device è costituito da un design estremamente singolare, unico nel suo genere, e dispone di numerose funzionalità che sapranno sicuramente soddisfare le tue personali aspettative.

Dotato di un display always-on che ti mostra costantemente tutte le informazioni principali oltre all’orario, lo smartwatch di Amazfit è dotato di una cassa squadrata impermeabile all’acqua fino a 5 ATM, presenta quattro tasti laterali per controllare le funzioni smart e monta anche una batteria di lunghissima durata con un’autonomia di 28 giorni.

Appena 36€ su eBay per lo smartwatch Amazfit Neo: affare da non farsi scappare

A tutto ciò si aggiunge poi la presenza di un sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco a riposo e sotto sforzo, sistema di avviso in caso di rilevamento di attività cardiaca anormale, monitoraggio del sonno e della fase REM e anche supporto ad alcune attività fisiche durante gli allenamenti in palestra.

Inutile girarci attorno: a questo prezzo è davvero impossibile non acquistare subito lo smartwatch di Amazfit in offerta su eBay. Lo paghi pochissimo e ha tantissimo da offrirti a partire dal singolarissimo design retro che non lo fa passare inosservato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.