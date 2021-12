Amazfit Neo: l'eccellente smartwatch vintage CROLLA a 19€

Amazfit Neo è uno smartwatch vintage impressionante. La bellezza di un orologio digitale retrò, ma un cuore tutto tecnologico. Un gioiellino che adesso porti a casa a prezzo eccezionale da Amazon. Puoi averlo a 19,99€ appena, semplicemente completando rapidamente l'ordine. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Neo in gran sconto su Amazon

Un wearable bellissimo, che va capito. Io l'ho comprato all'uscita, pagandolo poco meno del doppio e non mi sono pentita dell'acquisto. Leggero, sottile e con un'ottima autonomia energetica. Ha un display ad alta visibilità semplicissimo, che mette ben in risalto orario e data, innanzitutto. Girandolo però ti accorgi che non è un orologio come gli altri, lo vedi subito che c'è un sensore per monitorare il battito cardiaco, volendo anche 24 ore su 24.

In un attimo, lo abbini allo smartphone e lui sarà pronto a mostrarti in modo discreto le notifiche ricevute (incluse le chiamate), ma anche i passi compiuti nella giornata e le calorie bruciate. Lo schermo, naturalmente always on, è retroilluminato: puoi vedere le informazioni che ti servono in ogni momento.

L'autonomia energetica è assurda: arrivi quasi a un mese di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica. Per finire, puoi usarlo in acqua senza remore: non manca la certificazione 5ATM (immersione fino a 50 metri di profondità). Insomma, un vero e proprio smartwatch, che però ha un gusto tutto vintage. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa rapidamente l'ordine per avere Amazfit Neo a 19,99€ appena con spedizioni rapide e gratis.