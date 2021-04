Amazfit Neo non è uno smartwatch come gli altri. È un dispositivo tutto particolare, che ti permetterà di avere al polso un wearable vintage, che non rinuncia ad un cuore super smart. Grazie agli sconti eBay, lo porti a casa a 24,90€ appena (codice sconto: PITMIFEST21) con spedizioni gratis.

Se preferisci, lo trovi in sconto a 29€ anche su Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Neo in super sconto a prezzo bassissimo

Un wearable dall’appeal estetico unico. Di fatti, ricorda un classicone: il Casio F-91W. A differenza sua però, nonostante sia super leggero, il suo cuore nasconde tutta la tecnologia che ti serve per avere al polso un vero e proprio smartwatch.

Inoltre, non mancano dettagli importanti come il sensore per il battito cardiaco. Ovviamente, potrai collegare Amazfit Neo in Bluetooth allo smartphone e gestirne ogni aspetto attraverso l’applicazione per Android e iOS. Ecco dove puoi trovare il wearable in super sconto in occasione dello Xiaomi Mi Fan Festival:

