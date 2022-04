Amazfit Neo a 23€: meraviglioso come un Casio, ma è uno smartwatch

Amazfit Neo è uno smartwatch completo, con un aspetto che lo rende unico: il fascino del vintage. Un dispositivo da polso che assomiglia molto a un Casio, ma ti regala tutte le funzionalità intelligenti delle quali hai bisogno.

Adesso puoi portarlo a casa da Amazon a gran prezzo: completa l'ordine al volo per approfittarne e prendilo a 23€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Neo: uno smartwatch vintage inimitabile

Bellissimo esteticamente, il suo look – unitamente ai materiali di costruzione – gli garantisce anche una struttura leggera. Per niente d'ingombro al polso, potrai indossarlo per giorni e giorni senza fastidio, complice l'eccezionale autonomia energetica.

Un dispositivo in grado di affiancarti quotidianamente per la gestione delle notifiche, ma anche durante gli allenamenti sportivi. Infatti, è un ottimo activity tracker e si occuperà di tenere traccia delle tue sessioni di allenamento senza alcun problema.

Per finire, un occhio anche alla salute, con il monitoraggio del battito cardiaco e della qualità del riposo notturno. Insomma, un dispositivo completo, ma allo stesso tempo super particolare. Di certo non è adatto a chi pretende dei maxi display a colori, ha un suo stile e va rispettato.

Per tutto il resto, questo smartwatch che ti permette di assaporare il sapore vintage è un gioiellino da polso meraviglioso. Io Amazfit Neo ce l'ho e lo adoro. Adesso poi è anche in sconto su Amazon a 23€ circa appena: devi solo completare l'ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.