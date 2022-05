Amazfit lancia il nuovo smartwatch T-REX 2: massima resistenza e GPS

Amazfit ha presentato ufficialmente lo smartwatch T-Rex 2, il più resistente ed avanzato prodotto finora dal brand. Avendo superato 15 test di resistenza di livello militare, il nuovo smartwatch GPS rugged per attività all’aria aperta può accompagnare gli utenti in ambienti estremamente difficili combinando la doppia banda, 5 satelliti e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM.

Amazfit T-Rex 2: caratteristiche e prezzo

Amazfit T-Rex 2 è il prodotto ideale per gli avventurieri: escursionisti, scalatori e trail runner avranno al proprio servizio funzioni di navigazione su traiettoria, navigazione in tempo reale e tracciamento del percorso. Disponibile anche la navigazione a ritorno diretto che mostrerà la linea retta più breve per tornare all’inizio di un percorso. L’altimetro barometrico e la bussola integrati sono perfetti per chi vuole conquistare nuove vette e scoprire sentieri inesplorati. Con la nuova funzione di importazione dei percorsi, gli utenti possono caricare sullo smartwatch dei tragitti preselezionati e seguirli direttamente dal proprio polso.

Come per tutti i dispositivi Amazfit, la batteria è di lunghissima durata e può raggiungere i 24 giorni di utilizzo. Il T-Rex 2 è dotato di oltre 150 modalità sportive (tra cui triathlon, caccia, pesca, golf e surf) e con un grado di protezione fino a 10 ATM può resistere ad una pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 100 metri, così da accompagnare chi lo indossa mentre fa surf o nuota. Disponibili anche il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress. Il nuovo smartwatch Amazfit può resistere a temperature variabili da -40°C a +70°C: un compagno fidato anche in condizioni estreme.

La chiarezza dello schermo a colori HD AMOLED da 1,39 pollici, con always on display, permette un monitoraggio continuo delle attività. Il pannello vanta maggiori dimensioni rispetto ai precedenti modelli. Per quanto riguarda i prezzi, ricordiamo che Amazfit T-Rex 2 sarà disponibile in pre-ordine per l’Italia dal 1 giugno 2022 ad un prezzo consigliato al pubblico che parte da 229,90 euro, presso lo store Amazon e il sito ufficiale dove troverete anche maggiori informazioni per conoscere al meglio questo nuovo smartwatch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.