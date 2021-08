Amazfit GTS torna in promozione su Amazon a un prezzo veramente speciale: lo paghi appena 89,90€ e te lo porti a casa per non lasciarlo mai più. Il prezzo in offerta è dato da un doppio sconto, quindi attento ad attivare il coupon prima dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch perfetto per chiunque: Amazfit GTS

Amazfit GTS è uno smartwatch semplice ma che ha tutto al posto giusto, Ti basta indossarlo al polso per capire come mai è così apprezzato e amato in generale. In più in questa colorazione nera è perfetto per ogni giorno, look e situazione.

Con il suo display ampio e a colori hai una visione delle notifiche perfetta: praticamente non devi fermarti per capire cosa c'è scritto perché avrai fin da subito un feedback eccezionale. E se stai in pieno sole? Non ti preoccupare, questo non è un problema.

Con i suoi sensori ti tieni aggiornato sia sul tuo benessere che sulle attività sportive. Hai a disposizione un cardiofrequenzimetro, un monitor del sonno che offrono delle analisi veramente accurate. Le attività sportive integrate, invece, sono 12 così da poter spaziare come meglio credi. Puoi nuotarci persino con questo smartwatch visto che è impermeabile fino a 5 ATM ossia 50 metri di profondità.

Le sue potenzialità non finiscono però qui: ha integrate le notifiche smart, il GPS e una batteria che ti assicura fino a 14 giorni di autonomia. In poche parole è favoloso.

Acquista subito il tuo Amazfit GTS su Amazon a soli 89,90€ in colorazione Black. Attiva il coupon per concludere l'offerta del giorno. In più lo ricevi in sole 24 ore se sei abbonato Prime o gratuitamente se sei cliente standard che opta per le consegne nei punti di ritiro.

