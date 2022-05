Amazfit GTS 3, GTR 3 e GTR 3 Pro ricevono un update ricco di novità

In queste ore gli ottimi smartwatch Amazfit GTS 3, Amazfit GTR 3 e Amazfit GTR 3 Pro stanno ricevendo un importante aggiornamento software che introduce una funzionalità essenziale ma che finora l’azienda non aveva ancora mai rilasciato.

Infatti, in base alle informazioni disponibili in rete, scopriamo che i sopracitati device stanno ricevendo il firmware 7.42.5.1 che introduce la possibilità di rispondere rapidamente ad alcuni tipi di notifiche in arrivo dal telefono, direttamente dal proprio smartwatch.

Una volta installato il firmware il sistema permette di rispondere rapidamente a un SMS, ad esempio, scegliendo tra alcuni template predefiniti: “Ok”, “Ciao”, “Sono in riunione” e così via. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di rispondere rapidamente anche tramite le emoji, nel caso in cui si volesse esprimere un pensiero o uno stato d’animo con una semplice faccina.

Il supporto alle risposte rapide è presente anche per le telefonate in ingresso. Se, ad esempio, siete impegnati e non potete rispondere al telefono, potete rifiutare la chiamata direttamente dal vostro smartwatch scegliendo di inviare un SMS con del testo proposto tra quelli predefiniti dal sistema. L’aggiornamento include anche piccoli miglioramenti per la sveglia, corregge alcuni bug e va a migliorare la stabilità generale del sistema. Per scaricare il nuovo firmware è necessario disporre dell’ultima versione disponibile dell’applicazione Zepp.

Infine, vi ricordiamo che la serie Amazfit GTR 3 è disponibile in sconto su Amazon; non perdere quest’ottima occasione se siete alla ricerca di un device di design, con tantissime funzionalità ma a un prezzo di gran lunga inferiore a quello richiesto da altre aziende del settore.